Extraditan a Estados Unidos a dominicano acusado de conspirar para traficar cocaína

Missaelle Morales Silvestre, también conocido como "Bori" o "El Viejo", quien fue extraditado a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), este jueves 11 de junio 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas entregaron a Estados Unidos a un ciudadano dominicano requerido por la justicia federal por presuntos vínculos con una red de narcotráfico internacional que operaba hacia territorio estadounidense.

Se trata de Missaelle Morales Silvestre, también conocido como "Bori" o "el Viejo", quien fue extraditado a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

La entrega se realizó en cumplimiento del decreto 338-26 emitido por el Poder Ejecutivo, tras una solicitud formulada por las autoridades estadounidenses.

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Acusaciones y proceso judicial en Estados Unidos

De acuerdo con el expediente, Morales Silvestre está acusado en el Distrito Judicial de Puerto Rico de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería introducida ilegalmente a Estados Unidos desde otros países, incluyendo Colombia.

El imputado fue arrestado en abril de este año durante un operativo de seguimiento y vigilancia realizado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

El dominicano fue trasladado bajo custodia de agentes federales hacia Puerto Rico, donde deberá responder ante los tribunales por los cargos que se le imputan.

El decreto que autoriza la extradición establece que Morales Silvestre no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de entrega por parte de las autoridades estadounidenses.

La DNCD indicó que el caso forma parte de los esfuerzos de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos para la localización y captura de personas vinculadas al narcotráfico internacional, el crimen organizado transnacional y otros delitos conexos.