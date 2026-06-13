Arrestan a expresidente del patronato del oncológico del Cibao y a su esposa durante allanamiento

El expresidente del patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao, ingeniero Héctor Bienvenido Lora, y su esposa, Luisa Guzmán, fueron arrestados durante un allanamiento en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El expresidente del patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao, ingeniero Héctor Bienvenido Lora, y su esposa, Luisa Guzmán, fueron arrestados durante un allanamiento realizado la madrugada de este sábado en la provincia Santiago por miembros del Ministerio Público.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, la intervención fue ejecutada alrededor de las 3:00 de la madrugada y está siendo dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (P), encabezada por su director, Wilson Camacho.

Fuentes consultadas indicaron que otras personas también habrían sido objeto de allanamientos durante el operativo, aunque sus identidades y situación procesal no habían sido confirmadas al cierre de esta información.

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público en la sede de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, donde son interrogados como parte de las investigaciones.

No se descarta que en las próximas horas sean presentados ante la justicia.

No hay información oficial

Los abogados Juan Francisco Rodríguez Consoró y Luis Guillermo Gómez, representantes legales de Héctor Lora y Luisa Guzmán, informaron que fueron notificados de las detenciones por familiares de sus clientes.

Rodríguez Consoró declaró que la actuación de las autoridades tomó por sorpresa a la defensa y afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, desconocía los motivos específicos que originaron el operativo.

Según explicó, recibió una llamada telefónica en la que se le informó que agentes se presentaron en la residencia de Lora durante la madrugada, realizaron un allanamiento y procedieron con las detenciones.

"Me han enterado familiares que fueron a su casa a las 4:00 de la mañana y que fueron detenidos, pero todavía no tengo los detalles. No sé de qué se trata. No creo que tenga que ver con el Oncológico porque el Oncológico está llevando varios procesos civiles y disciplinarios aquí en la justicia de Santiago. Esto para nosotros ha sido una sorpresa y estamos esperando que las autoridades expliquen el porqué", expresó Rodríguez Consoró.

Agregó que también recibió informes sobre intervenciones en otras viviendas, aunque indicó que no contaba con detalles precisos sobre esos procedimientos.

De su lado, el abogado Luis Guillermo Gómez expresó extrañeza por la participación del Pepca en la investigación.

Señaló que el Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao opera como una fundación sin fines de lucro y sostuvo que, según su conocimiento, la entidad no recibe fondos del Estado dominicano.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido información oficial sobre los hechos que se investigan ni sobre las posibles imputaciones que podrían ser presentadas contra los detenidos.

El arresto de Héctor Lora ocurre en momentos en que existen diversos procesos judiciales y administrativos relacionados con la gestión del Instituto Oncológico Regional del Cibao, institución que en los últimos meses ha estado en el centro de debates públicos sobre su administración y funcionamiento.