Dictarán sentencia este lunes contra Adán Cáceres y otros militares acusados de corrupción

El mayor general del Ejército Adán Cáceres y el coronel del Ejército Rafael Núñez de Aza, exjefe y director financiero del Cusep, respectivamente. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pronunciará este lunes la sentencia del juicio de fondo contra un grupo de altos oficiales militares y civiles acusados de desfalcar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos.

Entre los principales imputados figuran el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del mismo organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur).

El expediente, que involucra a casi treinta acusados, incluidos familiares y allegados de los oficiales, detalla que, presuntamente, los fondos fueron desviados entre 2012 y 2020 a través del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).

Según el Ministerio Público, los recursos debían ser invertidos en inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nóminas.

En el expediente de la acusación se señala que los imputados nombraban policías y militares, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos, a los que solo le materializaban el pago de un 10 por ciento y el restante se quedaba en los bolsillos del entramado.

El órgano acusador solicita 20 años de prisión para los principales acusados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/generales-vinculados-98a8cd24.jpg Los acusados. Los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo Viola y el general Boanerge Reyes. (FUENTE EXTERNA)

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las también magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Los otros señalados en el caso

Entre los otros 25 imputados de estafar al Estado están el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como "la Pastora"), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

También, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, el capitán Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.

Asimismo, el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, la primera teniente de esa institución, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, la exgerente del Banco de Reservas, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz y el general retirado del Ejército Epifanio Peña Lebrón, quien fungió como consultor jurídico del Cusep.

Están acusados también de formar parte de la presunta red que malversó más de 4,500 pesos Lucía de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos, quienes son hermana y sobrinos del exsubjefe del Cusep, así como Manuel de Jesús Alba Solano, quien es su suegro.