Abogado de los Espaillat afirma que fallo de juez se "acoge al derecho"

Miguel Valerio, encabeza la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. ( ARCHIVO )

El abogado Miguel Valerio, quien encabeza la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, consideró este lunes que la decisión del juez de dictar apertura a juicio de fondo y de mantener la calificación jurídica de homicidio involuntario, "se acoge al derecho".

Valerio dijo también que la "imprudencia" de lo que se le imputa a los dueños de la discoteca Jet Set, se discutirá en la siguiente etapa procesal, como solicitaron todas las partes, incluyendo la defensa.

"La decisión se acoge al derecho, el juez explicó porqué el caso debía conocerse en un juicio de fondo, descartando la posibilidad de variar la calificación a homicidio voluntario por dolo eventual", subrayó.

Sostuvo, además, que el magistrado del Primer Juzgado de Instrucción, Reymundo Mejía, fue categórico sobre la admisión de ambos peritajes, el que realizó el Ministerio Público y la parte acusada, como dispone la normativa procesal, por lo que esas pruebas también se debatirán a profundidad en el juicio de fondo.

Lo que decidió el tribunal

Además de dictar auto de apertura a juicio en el caso del colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas y más de un centenar resultaron heridas, el juez Mejía también rechazó imponer prisión preventiva a los imputados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica.

Asimismo, mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestro previamente dictadas sobre los bienes de los imputados.

Acogió igualmente la solicitud de medidas conservatorias e impuso embargos conservatorios y retentivos, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes inmuebles, activos y valores por la suma de 500 millones de pesos, "equivalente al duplo de la suma principal".

El juez Mejía admitió también a los terceros civilmente demandados: Inversiones E y L, S. R. L.; Difusora Hemisferio, S. R. L.; Radio Cadena Comercial, S. R. L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López