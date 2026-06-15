El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión del juez de dictar apertura a juicio de fondo y mantener la calificación de homicidio involuntario contra los propietarios del Jet Set "apegada al derecho".

Como refirió el juez dentro de sus motivaciones, Camacho sostuvo que solo 12 querellantes presentaron sus propias querellas y otros 42 se adhirieron a la acusación del órgano persecutor.

El "tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público y no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación del Ministerio Público", dijo.

Avance del juicio por homicidio involuntario

Al salir de la audiencia en donde el magistrado Reymundo Mejía dictó apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, el procurador adjunto dijo también que el peritaje de la defensa coincide con el del Ministerio Público, en lo que respecta a que "las culpas de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos de los acusados".

"Ambos peritajes dicen que las culpas de que se produjera el colapso del Jet Set fue de ambos de los acusados y ahora vamos a juicio a procurar que paguen por los hechos que cometieron", afirmó.

Camacho dijo, asimismo, que el juez "impuso como medida de coerción real la inmovilización por 500 millones de pesos" para que las víctimas puedan "tener la seguridad, en la medida que se conozca este caso en juicio, de que sus derechos puedan ser resarcidos".

Los Espaillat López están imputados de homicidio involuntario en perjuicio de los 236 muertos del Jet Set y los más de cien heridos.

Contexto del colapso de la discoteca

El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dijo que solo 12, "el 20 por ciento" de los querellantes, formalizaron sus querellas a parte, en la que solicitaban que el hecho fuera declarado homicidio involuntario, lo cual rechazó.

El desplome de la discoteca ocurrió la madrugada del martes 8 de abril del pasado año durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.

Al respecto, Camacho dijo que este "es un caso sobre el que no existen palabras para uno poder describir el dolor que provocó a las víctimas directas y el dolor que provocó en el centro del alma del pueblo dominicano".