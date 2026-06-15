Conocerán esta tarde coerción a menores por muerte de niña de 12 años en Boca Chica

Lucero Diroche Montero murió en circunstancias aún no esclarecidas. ( CALIDAD DE FOTOGRAFÍA MEJORADA CON IA )

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este conocerá este lunes la medida de coerción contra los menores involucrados en la muerte de Lucero Diroche Montero, de 12 años, quien fue hallada sin vida, con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual, en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica.

La información fue ofrecida a Diario Libre por la abuela de la víctima, Yolanda Lora, quien indicó que la audiencia está pautada para las 2:00 de la tarde.

Diroche Montero fue encontrada muerta la mañana del martes 9 de junio en una propiedad privada identificada como Piscina Carlos Yuli. Según informes no oficiales, la menor habría ingresado al lugar junto con otros dos adolescentes cuando este se encontraba cerrado, con el propósito de participar en un supuesto compartir.

El cuerpo fue hallado en el piso de una sala en estado de abandono.

Por este caso, la Policía Nacional informó que puso bajo custodia a los adolescentes, de 12 y 13 años, que acompañaban a la víctima.

Asimismo, familiares de la menor confirmaron que las autoridades detuvieron, para fines de investigación, a dos hombres identificados como Wilkin y Lebrón, quienes se encargaban de vigilar la propiedad. Sin embargo, ambos fueron puestos en libertad, de acuerdo con declaraciones ofrecidas por la abuela de la víctima.

Exigen justicia

Wilfrido Diroche, padre de la menor, exigió a las autoridades la aplicación de todo el peso de la ley para evitar que el caso quede impune.

El hombre afirmó que su hija mantenía una relación cercana con los dos adolescentes investigados, al punto de que solían comer en su vivienda.

"A mí lo que más me duele es que eran niños que comían en mi casa. Comían del mismo caldero de mi casa y mira cómo mataron a mi niña", expresó Diroche a reporteros de este medio.

Desde Argentina, Penélope Montero, madre de la víctima, también hizo un llamado para que su muerte no quede en el olvido y para que los responsables sean condenados.