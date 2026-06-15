Las pruebas que hundieron y salvaron a Wander Franco

El pelotero Wander Franco durante el juicio. Detrás, Martha Chevalier, madre de la menor. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

A mediados del 2023, una adolescente contactó a un medio digital para que se hiciera eco de una "relación sentimental" que afirmaba sostuvo con el pelotero Wander Franco a finales del 2022, un "noviazgo" que condujo al abismo al jugador de Grandes Ligas y llevó a que se dictara una sentencia contradictoria que este martes se leerá íntegra.

La menor se quejaba de que su madre, Martha Chevalier, "la tenía cansada", y "le estaba quitando dinero" a Franco sin remordimientos.

Quien atendía la denuncia procuró evidencias que confirmaran los hechos. La adolescente le envió su acta de nacimiento, y conversaciones con el pelotero y su abogado.

La primicia fue publicada y, a partir de entonces, el mundo se le vino abajo al beisbolista de Grandes Ligas, quien fue inmediatamente suspendido del equipo Tampa Bay Rays, debido a la estricta política de la Mayor League Baseball contra la violencia de género y doméstica.

Menor pidió retirar publicación

Tras la deflagración que ocasionó la denuncia de la jovencita, más por sus secuelas en la carrera del pelotero que por el abuso sexual contra la víctima, la adolescente volvió a contactar al medio digital.

En esta segunda ocasión, en el transcurso de agosto del 2023, la menor pidió borrar las publicaciones "debido a que a ella le resolverían", según recoge el expediente del Ministerio Público.

Franco, a través de su cuenta de Instagram, reaccionó manifestando que estaba concentrado en su carrera y que todo se trataba de un plan para sacarle dinero.

En los mensajes enviados a terceros para que expusieran el caso, la adolescente dijo que el beisbolista la "utilizó, la sobornaba mucho" y "la sacaron del colegio" por él.

"El gran número 5 pedófilo. Este gran pelotero, si así se puede llamar, el señor Wander Samuel Franco, es un narcisista que está con niñas menores vendiéndole sueños y le pasa por arriba como si nada burlándose de ella... (sic)", se desahogaba la denunciante.

Un mes antes de contactar por segunda vez al medio digital para que borraran su denuncia, su madre se presentó a formalizar una querella contra el jugador ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Puerto Plata, en la que señaló a Franco de haber sustraído a su hija sin su consentimiento.

Sin embargo, esa querella se presentó casi siete meses después de haber ocurrido la sustracción.

El Ministerio Público concluyó meses después, al someter la acusación, en julio del 2024, que con su denuncia Martha Chevalier hacía una "simulación" para ocultar la utilización de la adolescente para recibir depósitos millonarios de Franco, con los cuales obtuvo bienes muebles e inmuebles.

Tras la denuncia de su madre, la menor de edad fue evaluada por una ginecóloga forense quien determinó que presentaba, "a nivel de membrana himenal, signos de desfloración antigua".

En la evaluación, la jovencita declaró también a la sicóloga lo siguiente, según el expediente judicial: "Franco Aybar, quien es mi exnovio, le regaló un vehículo a mi madre, porque él quería arreglar el daño emocional que en un momento le hizo a mi madre al sacarme de casa de mi madre sin el consentimiento de ella una noche, eso pasó el 09 de diciembre del año pasado (2022)".

"Wander y yo –continuó relatando– duramos 04 meses de novios, llegamos a tener relaciones sexuales varias veces, no fueron de manera forzosas... La relación terminó más por celos por parte de mi exnovio, Wander, y porque ya no nos entendíamos".

Medios ávidos e información escasa

Entre agosto y diciembre de 2023, los detalles del caso eran escasos por ser la víctima menor de edad y porque la ley prohíbe difundir sus datos, testimonios o imágenes que puedan revictimizarla.

Cuatro meses después, cuando se solicitó medida de coerción al jugador, salieron a flote los esperados pormenores del caso y el pelotero fue detenido junto con la madre de la adolescente.

Tras ser apresado, el 5 de enero del 2024 y ser presentado ante el juez, este le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos en efectivo y presentación periódica al tribunal. Contra la madre de la menor se dictó prisión domiciliaria.

De abrumadoras pruebas al perdón

El 26 de junio del 2025, en un primer juicio de fondo, el Tribunal Colegiado de Puerto condenó a dos años de prisión a Franco, pena que también le suspendió, de "manera condicional".

Los jueces que emitieron ese fallo, que incluía una sentencia de 10 años de prisión a Martha Chevalier, fueron Jakayra Veras García, juez presidente; Benecia Altagracia Rojas Cruz, juez sustituta del presidente; y José Juan Jiménez Sánchez, juez miembro.

El 9 de diciembre, también del año pasado, la corte anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio que concluyó con una decisión el 25 de mayo del 2026.

En su fallo, los jueces del segundo proceso, que también confirmaron la culpabilidad del pelotero por abuso sexual contra la adolescente de 14 años, declararon estar convencidos de la ocurrencia del crimen cometido por este, al tildar de "abrumadora" la carga probatoria sometida por el Ministerio Público para establecer la responsabilidad penal del jugador de Grandes Ligas.

Sin embargo, esos mismos tres jueces de Puerto Plata favorecieron a Franco con el perdón judicial. Motivaron su decisión en que el acusado fue también una "víctima colateral" en el caso por la "especie de chantaje al cual fue sometido" por la coimputada Martha Chevalier para que le transfiriera dinero por la relación que sostuvo con su hija.

Ninguno de los dos juicios que se conocieron contra el exjugador de los Rays de Tampa Bay por la misma acusación y que lo hallaron culpable, acogieron la solicitud del Ministerio Público de que se le condenara a cinco años de prisión, pena que establece la Ley 136-03 de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes para esas violaciones.

"Tenemos que decir que la carga probatoria del Ministerio Público es abrumadora", pronunció el juez José Ramón Núñez, presidente del tribunal colegiado distinto que se creó para ventilar el segundo juicio y que eximió a Franco de la cárcel. La sentencia se dará a conocer de manera íntegra hoy. El tribunal para el segundo juicio fue designado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata y está integrado también por los magistrados Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz.

Conversaciones de la menor con Franco Entre las conversaciones que fueron recuperadas del pelotero y la menor, previo a terminar con ella porque le exigía exclusividad a la adolescente, se encuentra la siguiente: —Wander Franco: "Yo la quiero mucho; tuve que hacerlo, mi carrera va primero. Pero, olvídalo, sigue tu camino". —Adolescente: "¿Por qué tuviste que hacerlo? No te di ninguna razón". —Wander Franco: "Mi niña, mi equipo, si se da cuenta de eso, me puede causar problemas. Es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad y, sin embargo, me arriesgué y me encantó. Quisiera que olvides todo lo que has aprendido para criarte a mi manera".