Hermanos Espaillat irán a juicio de fondo por caso Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat durante audiencia de este lunes. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorilla, envió a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set.

Durante la audiencia de este lunes, el magistrado calificó la tragedia ocurrida en el establecimiento como homicidio involuntario y mantuvo la medida de coerción consistente en garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, además de presentación periódica.

El colapso de la discoteca se produjo el 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien murió al instante cuando se desplomó el techo.

¿Qué demandan los querellantes?

Los abogados de la defensa solicitaron que las pruebas sean debatidas con mayor profundidad, incluido su propio peritaje de los escombros del Jet Set.

Sin embargo, el principal punto de desacuerdo entre los querellantes, muchos de los cuales presentaron acusaciones independientes de la del Ministerio Público , y la defensa de los Espaillat radica en la tipificación del hecho, considerado uno de los más trágicos de la historia dominicana.

Las víctimas solicitaron al juez que el hecho sea calificado como homicidio voluntario, criterio al que se oponen los representantes legales de los acusados.

El Ministerio Público manifestó durante las audiencias que no se opone a que se modifique la tipificación jurídica del caso. No obstante, el juez le llamó la atención por considerar incoherente esa postura, ya que en sus conclusiones ratificó la acusación de homicidio involuntario.

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