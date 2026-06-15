Tribunal impone prisión preventiva a uno de dos menores vinculados a la muerte de niña en Boca Chica

Piscina Carlos Yuli, establecimiento donde fue encontrada sin vida la niña de 12 años Lucero Diroche Montero. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este impuso treinta días de prisión preventiva contra uno de los dos menor de edad vinculados a la muerte de Lucero Diroche Montero, de 12 años en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica.

Diroche Montero fue encontrada muerta, con heridas de arma blanca y con signos de violencia sexual el 9 de junio, en la propiedad abandonada Piscina Carlos Yuli, en dicho sector.

Yolanda Lora, abuela de Diroche Montero, dijo a Diario Libre que el adolescente, de 13 años, deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp), conocido anteriormente como la "Ciudad del Niño".

Lora indicó que la audiencia de revisión de la medida de coerción fue pautada para el próximo 15 de julio a las 9:00 de la mañana.

Con relación al otro menor, de 12 años, implicado en el caso, la abuela de víctima dijo que no estuvo presente en la audiencia porque no tiene la edad mínima requerida para ser procesado.

Qué se sabe del caso

La niña Lucero Diroche Montero fue hallada muerta con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual en la propiedad abandonada Piscina Carlos Yuli, en Boca Chica.

El cuerpo fue hallado en el piso de una sala en estado de abandono.

La menor ingresó al lugar junto a dos adolescentes, de 12 y 13 años, para un supuesto "compartir". Además de los menores, las autoridades investigaron a los vigilantes del lugar, dentificados como "Wilkin" y "Lebrón".

Los vigilantes fueron puestos en libertad, según declaraciones previas ofrecidas por la abuela de la víctima.

La menor se había criado con su abuela Yolanda, pero actualmente residía con su padre y sus hermanas. Su madre vive en el extranjero.

El padre de víctima, Wilfrido Diroche, aseguró que su hija mantenía una relación cercana con los dos adolescentes, al punto de que ellos solían comer en su casa.