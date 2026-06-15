Recesan audiencia de medida de coerción contra detenidos por estafa y extorsión en Santiago

Los imputados estan acusados de integrar una estructura criminal dedicada presuntamente a extorsionar, chantajear y estafar a ciudadanos residentes en Estados Unidos mediante operaciones electrónicas fraudulentas. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Fue recesada para el próximo miércoles, a 10:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los 10 implicados en el caso por estafa y extorsión desde República Dominicana a residentes en Estados Unidos, detenidos a través de la Operación XL526.

La audiencia fue pausada debido a limitaciones en la agenda del tribunal de Atención Permanente de Santiago.

El abogado Miguel Valdemar Díaz, de la defensa de los imputados, explicó que la jueza decidió hacer un receso porque el tribunal trabaja con turnos de mañana y tarde, por lo que no era posible continuar con el proceso durante la jornada.

Valdemar Díaz aseguró que, pese al receso, la audiencia ha avanzado significativamente.

Explicó que el Ministerio Público ya presentó su solicitud de medida de coerción y que cuatro defensas han expuesto sus argumentos ante el tribunal.

"Se ha avanzado muy bien con el caso. Incluso planteamos de entrada un incidente de derechos constitucionales que se conocerá junto al fondo del proceso", sostuvo.

En términos similares se expresó el abogado Elvin Domínguez, representante de cuatro de los encartados.

Argumentos de la defensa y solicitud del Ministerio Público

El abogado aseguró que la acusación carece de sustento suficiente y cuestionó la legalidad de algunos de los elementos probatorios aportados por el órgano acusador.

Según la defensa, parte de las evidencias presentadas provienen de allanamientos que consideran irregulares, por lo que solicitaron al tribunal excluirlas del proceso.

El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, solicita un año de prisión preventiva contra los diez imputados y que el caso sea declarado de tramitación compleja.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados integraban una estructura criminal dedicada presuntamente a extorsionar, chantajear y estafar a ciudadanos residentes en Estados Unidos mediante operaciones electrónicas fraudulentas.

Cuando se reanude la audiencia, las defensas de seis de los imputados presentarán sus presupuestos de descargo.

Procesados

Los acusados son Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.