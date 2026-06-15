El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicta en la tarde de este lunes la sentencia del juicio de fondo contra el grupo de altos oficiales militares y civiles acusados de desfalcar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos.

Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dictarán sentencia contra 25 personas en total, involucradas en este caso.

Los principales acusados son el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del mismo organismo; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur).

De acuerdo al órgano acusador, los imputados desviaron fondos entre los años 2012 y 2020, a través del Cusep y el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).

Otros imputados en el caso

Entre los otros 25 imputados de supuestamente estafar al Estado están el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como "la Pastora"), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

También, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, el capitán Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.

Asimismo, el mayor de la Policía José Manuel Rosario Pirón, la primera teniente de esa institución, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, la exgerente del Banco de Reservas, Esmeralda Ortega Polanco; el sargento Alejandro José Montero Cruz y el general retirado del Ejército Epifanio Peña Lebrón, quien fungió como consultor jurídico del Cusep.

Están acusados también de formar parte de la presunta red que malversó más de 4,500 pesos Lucía de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos, quienes son hermana y sobrinos del exsubjefe del Cusep, así como Manuel de Jesús Alba Solano, quien es su suegro.