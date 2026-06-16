Arrestan a hombre que intentó matar a su pareja en Boca Chica en el 2025

Fotografía que muestra el arresto de un hombre. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público arrestó este martes a un hombre que era buscado para ser procesado por violencia doméstica e intrafamiliar contra su pareja, a la que intentó matar en el 2025, en un hecho ocurrido en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El detenido fue identificado como Jhonatan Salas, acusado de violentar los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifican la violencia intrafamiliar.

Salas fue arrestado en Palavé, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Intentó matar a su pareja

La denuncia en su contra fue interpuesta el 24 de diciembre del año 2025. De acuerdo al documento del Ministerio Público, el detenido intentó asesinar a su pareja, mediante estrangulación.

Dijo además, que Salas le propinó un golpe en el abdomen y en la boca a la mujer, y le infirió una herida con un arma blanca, tipo punzón, en el glúteo, por lo que tuvo que fingir que estaba muerta mientras se desangraba.

El Ministerio Público señaló que el hecho ocurrió ante la mirada de las hijas de ambos.

"La denuncia establece que Salas llegó a atentar en contra de la integridad de una de las hijas que tiene con la víctima", agrega la información.

Tras la agresión, el detenido emprendió la huida.

Amenazas

La información del Ministerio Público también da cuenta de que el arrestado llamaba a la víctima y le enviaba mensajes amenazadores a su celular.

El imputado será sometido a la acción de la justicia ante el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción.