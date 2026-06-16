Conocerán esta tarde coerción contra acusados de desviar fondos para tratamientos de cáncer

Fachada del Instituto Oncológico Regional del Cibao en Santiago, cuyo patronato presentó una querella por presunto desvío de fondos. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la medida de coerción contra tres imputados por el presunto desvío de millones de pesos destinados a pacientes con cáncer.

Se prevé que la audiencia comience a partir de las 4:30 de la tarde de hoy.

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra los encartados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

Delitos y acusaciones

De acuerdo con el expediente, los acusados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían ejecutado distintos mecanismos fraudulentos para apropiarse de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al Senasa.

El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura incurrió en delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Prácticas fraudulentas

La investigación revela supuestas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, incluyendo cambios irregulares en indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes.

Asimismo, las autoridades atribuyen a los imputados la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos donados, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.

Según el órgano acusador, estas actuaciones provocaron perjuicios económicos al Estado dominicano y afectaron directamente a los afiliados del Senasa que dependen de tratamientos para combatir el cáncer.