Millonarios bienes de generales y el rol de Rossy Guzmán "la Pastora" en el lavado de activos

La abogada Rossy Guzmán (la Pastora) sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso por el que se condenó a más de veinte militares y policías, entre ellos Adán Cáceres Silvestre. ( FUENTE EXTERNA )

El coronel Rafael Núñez de Aza y los generales Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou compraron lujosos bienes por sumas multimillonarias, mientras que Rossy Guzmán (la Pastora) tuvo una "participación importante" en el esquema de lavado de activos de todo el dinero ilícito distraído del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Especializado en Seguridad y Turística (Cestur), instituciones del Estado de las que fueron sustraídos más de 4,500 millones de pesos.

Así lo explicaron las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenaron este martes a los altos oficiales militares y de la Policía, así como a "la Pastora".

Sobre el coronel Núñez de Aza, que era el financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Especializado en Seguridad y Turística (Cestur), las instituciones afectadas, según las argumentaciones del tribunal, adquirió ostentosas propiedades, "a través de la simulación", entre ellas un apartamento en el condominio de Las Velas, en Guayacanes, y cuyo valor en el 2021 era de casi 152 mil dólares.

También compró una embarcación llamada Celtic Star, el que junto al apartamento, lo obtuvo a través de la empresa Único Real State, con la que el entramado conseguía y transfería inmuebles "vinculados" a la estructura que desfalcó al Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/coronel-rafael-nunez-de-aza-defiende-su-inocencia-en-estafa-6977c348.jpeg Coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

En el 2016, Núñez de Aza, adquirió un préstamo por un valor de 5.7 millones de pesos, el cual saldó en su totalidad, "10 días después".

Otro préstamo fue por un monto de 4.7 millones que pagó "en tan solo siete meses".

"El imputado Rafael Núñez de Aza "registró en el Banco de Reserva la colocación de 11 certificados financieros que sumaron el total de 38 millones de pesos y certificados en dólares por la suma total de US$309,000", pronunciaron las magistradas.

El tribunal explicó que el entramado inició con la solicitud de préstamos de sumas millonarias, para hacer aparentar la licitud de los bienes, a los que abonaban cuotas mensuales que sobrepasaban sus ingresos como servidores públicos, y concluían dichos compromisos con los bancos con mucho tiempo de anticipación.

Luego utilizaron empresas para la adquisición de los bienes, entre la que se encuentra Único Real State y CSNA Universo Empresarial.

"Intervención funcional" de Rossy Guzmán

En la motivación oral de la sentencia, las juezas afirmaron que la abogada Rossy Guzmán (la Pastora) "tuvo una participación importante en la implementación de un esquema de lavado de activos de esos capitales ilícitos distraídos" durante la gestión del mayor general Adán Cáceres como jefe del Cusep, y de Juan Carlos Torres Robiou, en el Cestur, ahora Politur.

El papel de "la Pastora" se destaca en la Asociación Campesina Madre Tierra, además de Único Real State, en la que aparece como propietaria.

La Asociación Campesina Madre Tierra es una organización sin fines de lucro utilizada por el grupo encabezado por Cáceres para hacer "movimientos millonarios", de bienes, vehículos, terrenos, pagos a terceros y operaciones comerciales que no se correspondían con el perfil de sus miembros formales.

"Aunque Adán Cáceres no figura como miembro de la asociación, la prueba testimonial y documental aportada establece que sí", dijeron las magistradas.

Rossy Guzmán estuvo "vinculada a la Asociación Campesina Madre Tierra", agregó el tribunal, que dijo, "retiene como una premisa el importante rol y la intervención funcional que ella tuvo dentro de esta estructura".

Julio de los Santos Viola adquirió 23 propiedades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/julio-camilo-de-los-santos-viola-foto-francisco-arias-b435a8b5.jpg El ex subjefe del Cusep Julio de los Santos Viola. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

A pesar de no poseer empresas ni ser socio de alguna, el general de la Fuerza Aérea, Julio de los Santos Viola, ex subjefe del Cusep, adquirió 23 propiedades inmobiliarias con un valor de 75 millones, desde el 2014 al 2020.

Asimismo, pagó préstamos por encima del medio millón de pesos mensuales, que sobrepasaba sus ingresos.

Juan Carlos Torres Robiou

De solo tener ingresos por 200 mil pesos mensuales de salario, los bienes que posee el general del Ejército Juan Carlos Torres Robiou, director del Cestur, no se justifican, concluyó el Primer Tribunal Colegiado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/jueces-aseguran-incremento-patrimonial-injustificado-de-juan-toribio-00bc06d4.jpg El general del Ejército Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, ahora Politur. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Entre esas propiedades, mencionaron la villa Arroyo Naranjo, en Jarabacoa, el apartamento en Balcones del Atlántico, obtenido a través de Real State, por 13.5 millones de pesos y un apartamento en Torre Regata Residences, en el Distrito Nacional, comprado "por más de 27 millones de pesos".

Asimismo, Juan Carlos Torres Robiou se hizo con el inmueble ubicado en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, de 15 mil metros cuadrado y una parcela anexa en el que posee unos invernaderos.

Las condenas

El coronal Rafael Núñez de Aza y Juan Carlos Torres Robiou fueron condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos del sector público de multas, mientras que a Camilo de los Santos Viola y Rossy Guzmán los sentenciaron a 15 años de cárcel y a 400 y 300 salarios de multas.

El mayor general Adán Cáceres igualmente fue hallado culpable y condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos de multas.

También se repartió penas de 10 años para los otros más de veinte acusados que forman parte del grupo de militares y policías acusados de corrupción, entre ellos la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas de 400 y 200 salarios mínimos.

Asimismo fueron impuestos 10 años de prisión y el pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público al teniente coronel Kelman Santana Martínez, cuya misma pena se les dictó al general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklin Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.

A cinco años de prisión fue condenado el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, los cuales fueron cumplidos porque tenía impuesta prisión domiciliaria.