Posponen para el 23 de junio lectura íntegra de la sentencia en caso Wander Franco

El pelotero Wander Franco al salir de audiencia. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata aplazó para el martes 23 de junio la lectura íntegra de la sentencia dictada en el proceso judicial seguido al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, a quien le otorgaron un perdón judicial tras ser declarado culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.

La decisión fue comunicada este martes 16 de junio a las partes involucradas en el proceso.

Según explicaron, el tribunal aún no ha concluido la redacción completa del fallo, por lo que la lectura fue reprogramada para las 9:00 de la mañana de la referida fecha.

El pasado fallo declaró responsable a Franco de los hechos que le imputa el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces dispusieron eximirlo del cumplimiento de una pena privativa de libertad mediante la figura jurídica del "perdón judicial", contemplada en el artículo 346 del Código Procesal Penal dominicano.

La decisión fue adoptada por los magistrados José Ramón Núñez, presidente del tribunal, junto a Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz.

Condena y sanciones a la madre de la víctima

El fallo a favor del pelotero ha generado debates e interrogantes sobre el alcance legal de esta figura, que permite declarar culpable a una persona sin imponerle una condena de prisión en determinadas circunstancias.

En la misma sentencia, el tribunal declaró culpable a Marta Vanesa Chevalier Almonte por abuso psicológico contra su hija y por extorsión mediante amenazas.

Asimismo, fue encontrada culpable de violar disposiciones de la ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que recibió una condena de 10 años de prisión a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Además, el dispositivo establece que la mujer debe pagar una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público centralizado.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de varios bienes vinculados al proceso, entre ellos una porción de terreno de 600 metros cuadrados, un vehículo, dinero en efectivo ocupado durante allanamientos y varios teléfonos celulares incautados durante la investigación.