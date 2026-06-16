Tribunal condena a 20 años Adán Cáceres y a Torres Rubiou

Esmirna Gisselle Méndez, magistrada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante la audiencia. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión a Adán Cáceres y a igual pena a Juan Carlos Torres Rubiou, tras ser hallados culpables de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, recursos obtenidos a través de la distracción de fondos públicos.

El fallo fue emitido a las 2:50 de la madrugada. La lectura de la sentencia comenzó a las 3:00 de la tarde del lunes anterior.

Los ilícitos fueron cometidos, conforme a las juezas del tribunal, durante la gestión de Cáceres en el Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Torres Rubiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, afirmaron que los exfuncionarios defraudaron al Estado mediante la "creación de una estructura compleja" de personas físicas y jurídicas que, entre otras cosas, adquirieron propiedades, certificados financieros, préstamos con fines ilícitos. El dinero era obtenido incluyendo personal en las nóminas de las entidades, del cual solo le pagaban porcentajes. Los sueldos oscilaban entre los 20 y 75 mil pesos.

Dijeron que, conforme a datos comprobados, las entidades recaudaban entre 1.2 y 1.7 millones de pesos al mes, fondos que eran luego lavados con compra de propiedades, adquisición de préstamos, entre otros ilícitos.

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