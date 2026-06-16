Camacho tilda de "histórica" la condena de 20 años a Adán Cáceres y otros por corrupción

Wilson Camacho, procurador Adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, habla tras concluir la audiencia que duró casi 12 horas. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO. )

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la madrugada de este martes como "histórica" la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza por estafa, desfalco contra el Estado, asociación de malhechores, entre otros delitos.

También deberán pagar 400 salarios mínimos, además de otras sanciones. Cáceres Silvestre era titular del Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y Torres Rubiou del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Los dos primeros fueron hallados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activo agravado por su condición de funcionarios o servidores públicos, entre otros ilícitos. Mientras que De Aza fue condenado por los delitos de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado

La sentencia fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pasadas las 2:22 de la madrugada. La lectura se extendió por casi 12 horas, pues comenzó a las 3:00 de la tarde del día anterior.

Tras la lectura del fallo, Camacho afirmó que la decisión representa un reconocimiento al trabajo de investigación desarrollado por el Ministerio Público y a la solidez de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

"Esta madrugada el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tomó una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal. Esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación", expresó.

Camacho sostuvo que el fallo envía una señal importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que reafirma la confianza en la capacidad de las instituciones para procesar casos complejos.

"Esperamos que en la medida en que sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad" Wilson Camacho Procurador Adjunto y director de Persecución del MP “

Al ser consultado sobre el significado de la decisión para el Ministerio Público, el procurador adjunto destacó que la sentencia incluyó condenas contra 29 personas y la calificó como un resultado ejemplar.

"Evidentemente esta es una sentencia ejemplar y es una victoria del Ministerio Público", afirmó.

Además de Cáceres Silvestre y Torres Robiou, también fueron sentenciados:

Julio Camilo de los Santos Viola (15 años de prisión y 400 salarios mínimos)

Rossy Guzmán -la Pastora- (15 años de prisión y 400 salarios)

Esmeralda Ortega Polanco (10 años de prisión y 400 salarios mínimos)

José Manuel Rosario Pirón (10 años de prisión y 200 salarios mínimos)

Boanerges Reyes Batista (10 años de prisión y 200 salarios mínimos)

Franklin Antonio Mata Flores (10 años de prisión y 200 salarios mínimos)

Kelman Santana Martínez (10 años de prisión y 300 salarios mínimos)

Otras condenas

A penas suspendidas fueron sentenciados siete de los acusados. Estos son:

Pedro Roberto Castillo Nolasco (3 años de prisión)

Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (5 años de prisión)

(5 años de prisión) Carlos Lantigua (3 años de prisión)

Alejandro José Montero Cruz (5 años de prisión y 50 salarios mínimos)

Epifanio Peña Lebrón (5 años de prisión y 100 salarios mínimos)

Lucía de los Santos Viola (5 años de prisión y 100 salarios mínimos)

Raymel Pastor del Rosario Viola (3 años de prisión y 100 salarios mínimos)

Onoris Beatriz Soto de los Santos (5 años de prisión y 100 salarios mínimos)

Los absueltos

En tanto, fueron absueltos Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán; Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Roboiu, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez. También recibió una absolución la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, como razón social.

Girón, pena cumplida

En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo principal del Ministerio Público, éste fue sentenciado a cinco años de prisión, pero el tribunal lo decidió como pena cumplida debido al tiempo transcurrido desde que inició el proceso.