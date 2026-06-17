Wilson Camacho afirma que el Ministerio Público ha logrado 95 condenas en cuatro casos de corrupción

El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró miércoles que el Ministerio Público ha obtenido 95 sentencias condenatorias en cuatro de los principales casos de corrupción administrativa desde 2020, como parte de las 36 operaciones ejecutadas contra la corrupción y el crimen organizado durante la actual gestión, encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Camacho, quien en la actualidad se desempeña como responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó: "Nosotros hemos hecho, desde el 2020 a la fecha, en materia de lucha, no solamente contra la corrupción, sino contra el crimen organizado, 36 operaciones, incluyendo, la última que es Onco14".

Acciones del Ministerio Público contra la corrupción

Camacho destacó el avance en la lucha contra el crimen impulsada por la actual gestión del Ministerio Público que encabeza la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien antes se desempeñó como directora general de Persecución del Ministerio Público.

Se refirió a cuatro de las primeras operaciones del Ministerio Público en el combate de la corrupción administrativa. "Hablemos de las primeras cuatro, para ver en qué punto están, qué ha pasado y qué ha logrado el Ministerio Público", manifestó.

"La primera operación que nosotros lanzamos fue la seguida en contra de Juan Alexis Medina y compartes, que está condenado a 7 años", dijo conforme a una nota de prensa.

En ese contexto, dijo que la segunda, fue la Operación 13, seguida al exdirector de la Lotería con ocho personas condenadas en ese proceso. "La tercera de las operaciones fue Coral y Coral 5G, y Coral 5G, fue un poco más adelante; pero la tercera es la operación Coral y ahí hay 29 personas condenadas, 22 personas físicas y siete empresas, son 29", indicó.

Refirió que en el caso seguido contra Juan Alexis Medina y compartes también hay 29 personas condenadas. "El cuarto caso que todavía está en los tribunales, que no ha terminado, es el seguido a Jean Alain Rodríguez, ese caso aún está en juicio", recordó.

Explicó que, en ese caso, que tenía 64 personas durante la etapa preliminar, se realizaron acuerdos con 29 personas. "El dato curioso es que, si sumamos estos tres grandes casos con 29 personas condenadas en cada uno, y el caso de la lotería con ocho personas condenadas, solo en cuatro operaciones nosotros tenemos 95 condenas", resaltó el titular de Persecución del Ministerio Público.

Sobre el lento avance del juicio a Jean Alain Rodríguez Sánchez, el procurador adjunto reiteró que no ha habido un solo imputado que haya hecho más gestiones para retrasar su caso.

"Lo ha hecho todo para retrasar el caso. Y lo ha hecho todo para retrasar el caso porque enfrentarse a las evidencias reduce a cero, prácticamente, la posibilidad de tener ganancia de causa por la gran cantidad y la calidad de esas evidencias con la que cuenta el Ministerio Público", subrayó.

Señaló que el recurso del acusado ha sido procurar alargar el proceso para, a través de ese mecanismo, procurar luego una extinción de la acción penal.

En respuesta a su valoración sobre la decisión del caso surgido a raíz de las operaciones Coral y Coral 5G, enfatizó en que se trata de "una decisión histórica de lucha contra la corrupción en República Dominicana".

Detalles del caso Coral y Coral 5G

"Creo que solo un caso había sucedido que existiera una condena de 20 años, hace ya mucho tiempo, y en otras circunstancias; pero en un caso de corrupción de esa magnitud, sobre todo, en el tema de una estructura que funcionaba dentro del Ejército, eso no había sucedido en República Dominicana", destacó.

"Y hay algunas particularidades además en la decisión del tribunal de condenar a 20 años, que lo hace sobre dos gestores institucionales, el gestor del Cusep, en el caso de Adán Cáceres, y el gestor del Cestur, en el caso de Robiou, y la otra condena de 20 años que el Ministerio Público consideró y el tribunal aceptó contra el cerebro financiero de esta estructura criminal, que es Rafael Núñez de Aza", agregó.

Con relación al planteamiento de extinción de la acción penal que hicieron varios procesados, señaló que el argumento de la extinción parece ser la única salida que han encontrado algunos acusados y algunas defensas para poder escapar de la cantidad y la calidad de las pruebas que ha aportado el Ministerio Público.

"Saben, que, de enfrentarse a las pruebas, difícilmente puedan obtener ganancia de causa; entonces, han optado por procurar que sea el tiempo el que le favorezca, no su inocencia; que por una cuestión de tiempo no tengan que tener una decisión sobre el fondo del asunto, que es lo que ha sucedido en el caso Coral", expuso.

"El tribunal, este planteamiento no lo rechazó una vez, el tribunal lo rechazó varias veces de manera incidental en las que se les fueron planteando y lo hizo ahora al dictar la sentencia sobre el caso", dijo al responder a preguntas sobre la decisión del tribunal que condenó a los procesados de la operación Coral y Coral 5G tras rechazar la solicitud de extinción de la acción penal por parte de sus defensas.

"Lo que ha dicho el tribunal es algo que está recogido en el Código Procesal Penal, sobre todo a partir de la modificación que se hizo el pasado mes de diciembre del año 2025, que lo que hizo el legislador fue incorporar decisiones, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional, que son decisiones que vienen desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha llegado hasta República Dominicana y es la valoración del plazo razonable, estableciendo que no es un conteo matemático", indicó.

Camacho recordó que los procesos complejos llevan tiempo. "El propio tribunal decía que solamente de debates este proceso (Coral) duró un año, 9 meses y 20 días; solo como testigos el Ministerio Público presentó en este caso más de 400; fueron escuchados 298, nosotros renunciamos a una parte de ellos en la medida que ya estábamos convencidos que el caso estaba probado; pero, solo en documentos, y esto es algo que resaltaba el tribunal, de solo una defensa había más de 8,000 documentos", dijo.

"Ahora lo que discutimos es la cantidad de pruebas, o sea, ya nadie dice: ´el caso se presentó en los tribunales y se presentó sin pruebas´".

"El ejemplo más reciente es Coral y Coral 5G, la decisión de ese tribunal ha reflejado el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público y la calidad de la investigación. Y lo que ha pasado en Coral y Coral 5G no es un manejo diferente al que ha hecho el Ministerio Público con todos los casos", dijo.