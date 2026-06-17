La defensa de varios imputados en la Operación XL526 cuestionó este miércoles que el Ministerio Público no haya presentado evidencias que permitan identificar a las presuntas víctimas de la supuesta red criminal acusada de extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos.

El abogado Miguel Díaz afirmó que durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción no han presentado documentos que acrediten la existencia de las personas que alegadamente fueron afectadas por las acciones atribuidas a los imputados.

"Nos sorprende bastante que no haya ninguna identificación de víctimas, ni siquiera un documento, una cédula, un pasaporte o algún elemento que permita establecer la existencia de esas personas." Miguel Díaz. Abogado. “

Díaz sostuvo que, debido a la naturaleza del proceso, el Ministerio Público debió presentar a las presuntas víctimas de manera física o mediante documentación que las identificara formalmente.

El abogado argumentó que se trata de un caso de acción pública a instancia privada, por lo que, según su interpretación, la presencia o identificación de las personas afectadas resulta fundamental para sustentar la acusación.

La audiencia fue declarada en receso hasta horas de la tarde de hoy para que posteriormente el tribunal continúe con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción y emita su decisión.

Detalles de la Operación XL526 y los cargos contra los imputados

Según el Ministerio Público, la Operación XL526 fue desplegada contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener recursos que posteriormente eran utilizados en actividades de lavado de activos.

Los imputados, 10 en total, son acusados de asociación de malhechores, crímenes y delitos de alta tecnología, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.