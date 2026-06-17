Presentan obra que analiza los desafíos del nuevo Código Penal Dominicano

El "Código Penal Comentado" es análisis crítico, proyectado como una herramienta de referencia para la comprensión. ( FUENTE EXTERNA )

Previo a la entrada en vigencia el próximo mes de agosto del Nuevo Código Penal de República Dominicana, un grupo de juristas y jueces penalista pusieron en circulación la obra "Código Penal Comentado", texto con el cual se busca realizar aportes a la comunidad jurídica y al fortalecimiento del sistema de justicia.

La obra, realizada por iniciativa del Poder Judicial dominicano y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), fue coordinada por el exjuez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de APEC, Alejandro Moscoso Segarra.

El "Código Penal Comentado" es una obra de análisis crítico, proyectada como una herramienta de referencia para la comprensión, estudio e implementación de la nueva normativa que instituye el régimen penal en República Dominicana, promulgada en agosto del 2025 y cuya aplicación dejará atrás el viejo código francés que data de 1884.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-120610-pm-2-13790bf7.jpeg La juezaEsmirna Gisselle Méndez durante la presentación de la obra Código Penal Comentado. (FUENTE EXTERNA)

En la misma participaron como coautores las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Kenya Romero, Sarah Veras Almánzar y Rafael Báez. También los exjueces de la SCJ Esther Elisa Agelán, Hiroito Reyes Cruz, y la exjueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez.

Asimismo, los juristas Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Gómez Díez, José Lorenzo Fermín, Francisco Álvarez Martínezy Manuel Valenzuela Martínez.

Igualmente participan Mario Nelson Mariot, Pedro Balbuena Batista y José Ricardo Rojas León. La obra también cuenta con comentarios del doctor Marino Vinicio –Vincho- Castillo, quien realizó en el texto una visión sobre el transcurrir del Derecho Penal en el país.

"Las nuevas realidades sociales ha llevado a que la dogmática penal contemporánea sitúe en el centro de su debate figuras delictivas que resultaban impensables en 1884.

contemporánea sitúe en el centro de su debate figuras delictivas que resultaban impensables en 1884. Se trata -continuó el jurista- de una nueva forma de abordar el fenómeno de la criminalidad marcada por la complejidad de los delitos derivados de los avances tecnológicos, la criminalidad económica, los delitos ambientales, la violencia de género, entre otros".

Casi 900 páginas y virtual

La obra, "Código Penal Comentado" tiene 899 páginas y fue presentada por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, quien afirmó que la misma es una herramienta que constituye una guía clara de cómo comprender el contenido de esa nueva norma.

La ley núm.74-25 que establece el nuevo Código Penal Dominicano fue promulgada el 3 de agosto de 2025 por el Ejecutivo, su entrada en vigencia y aplicación se realizará 12 meses después de su promulgación conforme el artículo 393 de esta normativa.

Acceda a la obra aquí