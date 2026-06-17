Camacho: Investigación por fraude en EDE sigue abierta y se evalúa más acuerdos

El director de Persecución sostuvo que otras personas "han mostrado interés" de negociar con el Ministerio Público en la investigación que mantienen abierta sobre el presunto fraude en las EDE. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación a la presunta estafa de más de 20 mil millones en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y pondera otros acuerdos, como el arribado con Maxy Montilla, con "personas que han mostrado interés" por negociar con ese órgano acusador.

Así lo reveló el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien dijo que las indagatorias continúan porque, además de Montilla, quien devolvió al Estado 3 mil millones, hay otros involucrados en las irregularidades del sector eléctrico.

Se recuerda que en 2021 se sometió la querella ante la Procuraduría General de la República que involucraba a Montilla y al otro cuñado del expresidente Danilo Medina, Luis Ernesto de León, quien era administrador de Edeeste, así como a otros exfuncionarios del sector eléctrico.

"Y yo puedo adelantar, incluso, ha habido otras personas que han mostrado interés por llegar a acuerdo con el Ministerio Público en ese caso que nosotros estamos ponderando", dijo Camacho.

El procurador adjunto habló durante una entrevista en el programa El Día, en donde respondió pregunta a las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps, y a las que recordó que el acuerdo con Maxy Montilla incluye su "colaboración en la investigación".

"Es imposible perseguir" sin acuerdos

Camacho fue enfático al señalar que "es imposible perseguir la criminalidad organizada sin acuerdos con algunos imputados", ya que la dinámica de la corrupción suele incluir sobornos y pactos de silencio que dificultan la obtención de pruebas.

Explicó que el Ministerio Público ha sido estratégico al decidir con quién negociar y citó como ejemplo el caso de los militares y policías condenados recientemente, en el que la colaboración de Raúl Alejandro Girón resultó "fundamental" para lograr sentencias de entre 10 y 20 años contra la mayoría de los acusados.

Aunque Girón también fue condenado a cinco años, su aporte permitió al órgano acusador obtener información clave para sustentar el proceso.