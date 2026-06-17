Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre que agredió y amenazó de muerte a su expareja

Vista de la fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La titular del Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de propinarle una golpiza a su expareja y amenazarla con quitarle la vida, en un hecho ocurrido en el municipio Pedro Brand.

El imputado, Ariel de Jesús, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público.

El hecho ocurrió el 31 de mayo, cuando el procesado le propinó varios golpes a la víctima. Las lesiones fueron evaluadas por el equipo médico forense de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste, que certificó la presencia de lesiones físicas recientes.

Calificación jurídica

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informó que durante la audiencia la fiscalizadora Alexandra Marine presentó ante el tribunal evidencias periciales y testimoniales que, según el órgano persecutor, vinculan al imputado con los hechos cometidos en perjuicio de la víctima.

De acuerdo con el MP, antes de la agresión la víctima tuvo que refugiarse en la vivienda de un familiar, debido a que el imputado se presentaba en distintos lugares donde la mujer se encontraba y la amenazaba con quitarle la vida.

La jueza Cecilia Toribio acogió la calificación jurídica provisional presentada por el Ministerio Público, que establece que los hechos atribuidos a Ariel de Jesús constituyen el tipo penal de violencia intrafamiliar agravada, contemplado en los artículos 309-2 y 309-3, literales A, B y E, del Código Penal Dominicano.