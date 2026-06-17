Imponen prisión preventiva a mujer acusada de intentar introducir drogas a la cárcel Las Parras

Letrero del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer acusada de intentar introducir sustancias narcóticas al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

La medida fue dictada contra Mercedes Ogando Montero, quien deberá cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

De acuerdo con el expediente presentado por el órgano acusador, la imputada fue arrestada en flagrante delito el pasado 6 de junio, alrededor de las 10:00 de la mañana, en el área del comedor del recinto penitenciario.

Arresto en el CCR Las Parras

Las autoridades explicaron que Ogando Montero mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Posteriormente, tras ingresar al centro acompañada de una hija menor de edad, fue sorprendida cuando presuntamente intentaba entregar una funda a un privado de libertad identificado como Wilson Darío Volquez.

Durante la requisa, los agentes ocuparon una funda amarilla de papitas fritas que contenía una porción de un polvo blanco y otra de un vegetal verde, ambas envueltas en fundas plásticas.

Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos análisis determinaron que se trataba de 131.46 gramos de cocaína clorhidratada y 20.74 gramos de cannabis sativa (marihuana), según el certificado de análisis químico forense.

Medida de coerción y próximas acciones

Durante la audiencia, el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez presentó diversos elementos de prueba con los que sustentó la solicitud de medida de coerción.

La jueza Karen Casado acogió el pedimento del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva por la presunta violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público indicó que continúa profundizando las investigaciones para determinar si existen otras personas vinculadas al caso.