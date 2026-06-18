Tribunal de Santiago condena a 30 años de prisión a hombre por matar a su pareja

El acusado José Matos Vásquez escucha la decisión judicial que lo condena a 30 años de cárcel por el asesinato de su pareja en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 30 años de prisión a un hombre hallado culpable del asesinato de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el sector La Cambronal.

El condenado es José Matos Vásquez, contra quien el tribunal acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.

El hombre fue condenado por causar la muerte de su pareja, Milagros Peña, conocida como Yenni. El hecho ocurrió el uno de enero de 2025 en el referido sector, ubicado en la parte baja de Santiago.

La víctima fue encontrada sin vida con evidentes signos de violencia en las proximidades del hospedaje Yaque, de acuerdo con los reportes de las autoridades que investigaron el caso.

Las investigaciones determinaron la responsabilidad de Matos Vásquez en el crimen, por lo que los jueces impusieron la pena máxima contemplada para este tipo de hechos.

Pago de indemnización

Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de ocho millones de pesos a favor de los familiares de la víctima por los daños y perjuicios ocasionados.

Durante el proceso, la defensa presentó sus argumentos en favor de su representado, pero el tribunal consideró suficientes las pruebas aportadas por el órgano acusador para dictar la sentencia condenatoria.

Durante la audiencia no se precisó en cuál centro penitenciario deberá cumplir la condena José Matos Vásquez.