Hombre recibe 10 años de cárcel por abuso sexual y psicológico de un adolescente en Puerto Plata

Fachada del Palacio de Justicia de la provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, presidido por la jueza Jakayra Veras, condenó este jueves a diez años de prisión a un hombre hallado culpable de incurrir en abuso psicológico y violación sexual en perjuicio de un adolescente, en un hecho ocurrido en la provincia, en el año 2022.

Ángel Luis Martínez Hidalgo fue condenado luego del tribunal establecer su responsabilidad penal en los hechos cometidos en perjuicio de un adolescente de 13 años de edad, refiere el Ministerio Público en una nota de prensa.

La sentencia establece que la condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe.

Trabajo de la fiscalía

Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó la imposición de 15 años de prisión, sustentando su petición en la gravedad del hecho imputado y en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la víctima.

La información indica que la fase de instrucción y recolección de evidencias estuvo a cargo de la procuradora fiscal Luisa Marmolejos y la investigadora Evelina Suero, quienes construyeron un expediente basado en pruebas periciales, documentales y testimoniales.

De su lado, el fiscal litigante Leury V. Ureña Morrobel presentó el caso ante el tribunal, demostrando la teoría del delito y la violación flagrante al Código Penal Dominicano, que tipifica la violación sexual, así como la Ley 136-03, que sanciona el abuso psicológico contra niños, niñas y adolescentes.