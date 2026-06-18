¿Se pagan completas las indemnizaciones que impone un tribunal o solo un porcentaje?

El juez o tribunal a cargo del caso es quien decide el monto de la indemnización. ( FUENTE EXTERNA )

La duda sobre si las indemnizaciones fijadas por los tribunales deben pagarse en su totalidad o si en algunos casos solo saldar un porcentaje del monto establecido es frecuente en la población.

Al respecto, el abogado Marino Feliz explicó a Diario Libre que, cuando las sentencias son firmes y definitivas, el deudor está obligado a pagar la totalidad de la indemnización impuesta por el tribunal.

Indicó que la indemnización se convierte en un "crédito cierto, líquido y exigible a favor de la persona beneficiada con la decisión judicial, por lo que no se trata de un porcentaje, como ocurre en algunos casos de fianzas".

Precisó que, si el condenado no dispone de recursos económicos para pagar, el acreedor puede perseguir todos los bienes presentes y futuros del deudor hasta que la obligación sea completamente pagada.

Sobre las multas

En cuanto a las multas impuestas por los tribunales, señaló que ocurre lo mismo: deben pagarse en su totalidad.

Sin embargo, Feliz explicó que en los casos en que la persona condenada está en prisión y no cuenta con recursos para pagar la multa al Estado, esta puede convertirse en cárcel, sin que, en ningún caso, conforme al nuevo Código Penal, la sustitución pueda superar los seis meses de prisión.

Feliz añadió que, cuando las garantías económicas son prestadas a través de una compañía de seguros, se paga un 10 % del monto total de la fianza más los impuestos correspondientes. No obstante, dijo que cuando se trata de garantías ordenadas en efectivo, el pago debe hacerse por la totalidad del monto fijado por el juez.

Puso como ejemplo que, si un tribunal impone una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo, el imputado debe depositar la suma completa en el Banco Agrícola a la cuenta de la Procuraduría General de la República.

Indemnización de ocho millones Un caso reciente de indemnización ocurrió este jueves, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 30 años de prisión a un hombre hallado culpable del asesinato de su pareja sentimental y ordenó además el pago de una indemnización de ocho millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

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