Los generales condenados fueron suspendidos del Ejército y la Fuerza Aérea

El mayor general del Ejército Adán Cáceres y los otros tres generales condenados por corrupción la madrugada del martes fueron suspendidos en sus funciones inmediatamente los sometieron a la justicia en abril del 2021, según fuentes oficiales del ámbito militar.

En ese sentido, Cáceres y los también generales del Ejército, Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista, así como el de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, continúan activos en sus respectivas instituciones.

Sin embargo, podrían ser objetos de ser puestos en retiros sin que la sentencia sea confirmada por tribunales superiores por el daño a la imagen de las Fuerzas Armadas, según el abogado y también exgeneral retirado Joaquín Bocio. Al respecto, el exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, dijo ignorar, incluso si los generales están suspendidos, pero consideró que, de ser así, debe esperarse a que la condena adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Otro largo proceso

Con la experiencia del caso que encabezan los hermanos Alexis y Magalys Medina, que fue fallado hace ya diez meses en primera instancia y del cual ni siquiera se ha fijado fecha de la primera audiencia en la corte de apelación, esa otra fase de esos voluminosos expedientes será otro largo proceso. En primera instancia, el de los Medina, con 21 acusados, sin incluir las empresas, duró cuatro años y ocho meses, mientras que el de los militares, con un grupo de 29 imputados, se conoció en primer grado en cinco años y casi dos meses.

8 mil documentos de un solo acusado

Al negar la solicitud de extinción de la acción penal del caso que encabezan los generales, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recordaron su complejidad, con multiplicidad de acusados y las docenas de miles de documentos sometidos por las partes como pruebas, entre ellas 319 testimonios de testigos y peritos. Mencionaron que el abogado de un solo imputado presentó "8,201 documentos digitales". Es un "gran número" y que ellas revisaron cada uno de esos documentos.