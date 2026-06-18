MP señala que pacientes con cáncer recibían medicamentos incompletos en el Oncológico del Cibao

Las autoridades calificaron esta práctica como fraudulenta y perjudicial para la salud de los pacientes con cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

En el expediente acusatorio contra los implicados en la Operación Onco14, el Ministerio Público sostiene que en el área de farmacia del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), se implementó un esquema irregular en el que se suministraban dosis incompletas de medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer, que eran facturados de manera completa al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

De acuerdo con el expediente, Héctor Antonio Lora Cruceta, entonces presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, presuntamente habría dirigido un sistema en el que pacientes oncológicos recibían cantidades menores de medicamentos mientras al seguro médico se le cobraba el costo total de la dosis.

El órgano persecutor sostiene que, en el área de quimioterapia ambulatoria, el personal de farmacia supuestamente dividía un mismo frasco de medicamento entre dos pacientes, pero facturaba un frasco completo por cada uno, generando según la acusación, un cobro duplicado por una sola dosis suministrada.

El Ministerio Público afirma que esta práctica afectaba tanto el patrimonio de Senasa como la salud de pacientes con cáncer que dependían de tratamientos especializados.

Asimismo, la acusación establece que el personal de farmacia habría facturado medicamentos biológicos originales de marcas reconocidas, pero entregaba en su lugar equivalentes genéricos de menor costo, obteniendo una diferencia económica en perjuicio de los pacientes y la aseguradora.

Según la institución, estas acciones generaron un "perjuicio sistémico" en el Patronato. El órgano persecutor sostiene que, pese a que los registros financieros de la entidad reflejaban facturaciones millonarias a Senasa, la realidad operativa evidenció un desabastecimiento crítico en la farmacia.

Además, señaló que se privaron de insumos esenciales a pacientes con cáncer y se acumularon cuantiosas deuda con las casas farmacéuticas proveedoras.

Habitaciones privatizadas

Otra de las acusaciones descritas en el expediente está relacionada con la presunta privatización irregular de habitaciones del centro de salud.

Según la acusación, Lora Cruceta habría convertido habitaciones de uso común, cuyos costos eran cubiertos por los seguros médicos, en espacios privados cuyo pago debía ser asumido directamente por los pacientes.

El Ministerio Público afirma que esta práctica obligaba a pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado de Senasa a pagar montos que oscilaban entre 3,500 y 5,000 pesos por noche para poder recibir hospitalización.

El expediente indica que los pacientes que no podían cubrir esos costos debían inscribirse en una lista de espera hasta que se desocupara una de las habitaciones compartidas.

"Los pacientes oncológicos que no podían costear una habitación privada ni esperar la disponibilidad de una habitación compartida se veían forzados a recibir sus tratamientos de quimioterapia en el área de emergencias o en los pasillos del centro, situación clínicamente contraindicada, dado que dichos pacientes son inmunocomprometidos", expresó la institución.

El Ministerio Público indicó que esta situación elevaba el riesgo de que los pacientes contrajeran infecciones o enfermedades en espacios de alto tránsito y exposición.

Vendían los medicamentos donados El expediente también señala que Héctor Antonio Lora Cruceta, durante su gestión como presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, habría prohibido que medicamentos donados al centro y aquellos entregados gratuitamente por visitadores médicos fueran suministrados sin costo a los pacientes. Según la acusación, esta disposición habría estado acompañada de amenazas de despido al personal que incumpliera la orden, bajo el argumento de que la farmacia necesitaba vender los medicamentos y que los pacientes debían adquirirlos. Para el Ministerio Público, esta práctica constituyó una apropiación indebida de bienes destinados a pacientes en condición de vulnerabilidad. Según el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes de fondos del Senasa destinados al Instituto Oncológico Regional del Cibao.