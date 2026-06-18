×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Justicia

República Dominicana y Puerto Rico anuncian cooperación en materia de justicia

Funcionarios de ambos países expresaron su interés en promover actividades de intercambios académicos y estancias de servidores públicos

    Expandir imagen
    República Dominicana y Puerto Rico anuncian cooperación en materia de justicia
    Los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los del Ministerio de Justicia de República Dominicana posan para una imagen. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, recibió la visita de su homóloga de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres, tendente a construir lazos de colaboración entre ambos países.

    El encuentro se produjo en el marco de una visita de cortesía al naciente Ministerio de Justicia de la República Dominicana que hizo la titular del Departamento de Justicia puertoriqueño y, en cuya reunión, estuvo también el procurador general de la vecina isla, Omar Andino Figueroa.

    Junto al ministro Peralta estuvieron los viceministros de su cartera, Pedro Luis Montilla Castillo, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Delta Paniagua y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.

    También asistieron el director general de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana Sánchez, y Jaime Francisco Rodríguez, rector del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc). 

    Igualmente, comparecieron a la reunión otros funcionarios de ambos organismos, en el que se desarrolló un diálogo sobre el abordaje comparado de las diferentes funciones que tienen el Ministerio de Justicia dominicano y el Departamento de Justicia de Puerto Rico en sus respectivos ordenamientos jurídicos

    Los proyectos en común

    Según un comunicado de prensa, los funcionarios expresaron su interés en promover actividades conjuntas para su personal, intercambios académicos y estancias de servidores públicos en uno y otro espacio, con el objetivo de aprovechar la experiencia comparada. 

    Luego del encuentro, el ministro Peralta Romero acompañó a los funcionarios puertorriqueños a una visita de cortesía a la Procuraduría General de la República, donde fueron recibidos por la magistrada Yenni Berenice Reynoso

    En el marco de la visita se tiene previsto que este jueves los juristas del vecino país participen en un evento académico que tendrá lugar en la Escuela Nacional de la Magistratura, tras lo cual concluirán su agenda recorriendo otros espacios institucionales de República Dominicana.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.