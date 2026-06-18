República Dominicana y Puerto Rico anuncian cooperación en materia de justicia

Los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los del Ministerio de Justicia de República Dominicana posan para una imagen. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, recibió la visita de su homóloga de Puerto Rico, Lourdes Gómez Torres, tendente a construir lazos de colaboración entre ambos países.

El encuentro se produjo en el marco de una visita de cortesía al naciente Ministerio de Justicia de la República Dominicana que hizo la titular del Departamento de Justicia puertoriqueño y, en cuya reunión, estuvo también el procurador general de la vecina isla, Omar Andino Figueroa.

Junto al ministro Peralta estuvieron los viceministros de su cartera, Pedro Luis Montilla Castillo, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Delta Paniagua y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.

También asistieron el director general de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana Sánchez, y Jaime Francisco Rodríguez, rector del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc).

Igualmente, comparecieron a la reunión otros funcionarios de ambos organismos, en el que se desarrolló un diálogo sobre el abordaje comparado de las diferentes funciones que tienen el Ministerio de Justicia dominicano y el Departamento de Justicia de Puerto Rico en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Los proyectos en común

Según un comunicado de prensa, los funcionarios expresaron su interés en promover actividades conjuntas para su personal, intercambios académicos y estancias de servidores públicos en uno y otro espacio, con el objetivo de aprovechar la experiencia comparada.

Luego del encuentro, el ministro Peralta Romero acompañó a los funcionarios puertorriqueños a una visita de cortesía a la Procuraduría General de la República, donde fueron recibidos por la magistrada Yenni Berenice Reynoso.

En el marco de la visita se tiene previsto que este jueves los juristas del vecino país participen en un evento académico que tendrá lugar en la Escuela Nacional de la Magistratura, tras lo cual concluirán su agenda recorriendo otros espacios institucionales de República Dominicana.