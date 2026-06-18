Fijan para julio la audiencia preliminar a acusados de agredir a agentes de Digesett en aeropuerto

Los imputados son Franmy Gutiérrez Féliz, Darleny Lisbet Rodríguez Rodríguez y Joss Antonio Gutiérrez Féliz. ( FUENTE EXTERNA )

El Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago fijó para el próximo 1 de julio la audiencia preliminar contra tres jóvenes acusados de agredir a agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) durante un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

Los imputados son Franmy Gutiérrez Féliz, Darleny Lisbet Rodríguez Rodríguez y Joss Antonio Gutiérrez Féliz.

Los tres enfrentan cargos por su presunta participación en la agresión contra varios miembros de la institución de tránsito.

De acuerdo con la acusación, el incidente se produjo luego de que un agente de la Digesett colocara un candado a un vehículo mal estacionado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Durante el altercado, Darleny Lisbet Rodríguez habría herido con un bisturí a uno de los agentes, mientras otro uniformado también resultó lesionado.

Los tres acusados cumplen actualmente tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Revisión de las medidas

El abogado Manuel Díaz, representante del querellante Nelson Antonio Minaya Rodríguez, explicó que para la misma fecha también está previsto que el tribunal conozca aspectos relacionados con la revisión de las medidas de coerción impuestas a los imputados.

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