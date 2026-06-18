Tribunal Disciplinario del CARD reafirma su incompetencia para juzgar jueces del Poder Judicial

El enfrentamiento del CARD con el Poder Judicial se originó a raíz de procesos incoados ante el TSA por abogados suspendidos por el gremio. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Honor Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) reafirmó su incompetencia para conocer y juzgar faltas disciplinarias atribuidas a jueces del Poder Judicial (PJ).

Mediante resolución, el Tribunal de Honor Disciplinario del CARD ha ordenado la remisión del expediente relacionado al sometimiento de jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) al Consejo del Poder Judicial (CPJ), que recordó más temprano es el único órgano facultado para tales fines.

El enfrentamiento con el Poder Judicial se originó a raíz de procesos incoados ante el TSA por abogados que habían sido previamente suspendidos por el Tribunal de Honor Disciplinario del CARD, informó a Diario Libre, Trajano Potentini.

En respuesta a la preocupación manifestada por el CPJ, horas antes, sobre la eventualidad del proceso disciplinario contra los magistrados, el gremio dio a conocer que su Tribunal de Honor "ha declarado todas las querellas inadmisibles, incluso declarándose incompetente para tales fines".

En un comunicado de prensa, el CARD dijo que su tribunal procedió "de oficio" a emitir resolución reafirmando su incompetencia y disponiendo el envío del expediente, sobre los magistrados del TSA al CPJ, para que este, en su jurisdicción exclusiva, conozca de los méritos del sometimiento, "juzgamiento, en principio, motorizado por el propio colegio".

Agradeció preocupación

El gremio de los profesionales del derecho agradeció "la preocupación" expresada por el CPJ, en la persona de su presidente, Luis Henry Molina, quien "al final de su mandato" sale en defensa de la judicatura.

El CARD reiteró su compromiso de mantener un clima de armonía con los jueces, quienes, dijo, "primero son abogados".

El Consejo del Poder Judicial rechazó en la mañana de hoy cualquier intento de "usurpación de las facultades exclusivas de este poder del Estado" en los asuntos disciplinarios de los jueces.

Hizo la aclaración "a propósito de las citaciones instrumentadas mediante los autos núm. 150/2026 y 028/2026", que, afirmó, fueron emitidos por el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana, mediante los cuales se emplaza a comparecer a jueces ante una jurisdicción gremial.