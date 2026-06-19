Aplazan para el martes coerción por presunto fraude al Senasa desde el Oncológico del Cibao

Imputados en el caso Senasa desde el Oncológico del Cibao salen de la audiencia que fue aplazada este viernes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra tres imputados acusados de sustraer fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en perjuicio de pacientes con cáncer y del Estado dominicano fue aplazada para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 de la tarde.

La decisión fue adoptada por el tribunal de Atención Permanente debido a que uno de los imputados, Héctor Antonio Lora, no estuvo representado por su abogado, Francisco Consoró.

La procuradora de corte Mirna Ortiz informó que el Ministerio Público acudió preparado para el conocimiento de la medida de coerción, pero los abogados de la defensa alegaron no estar listos para continuar con el proceso.

"En la audiencia de hoy el Ministerio Público vino una vez más listo para el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, los abogados de la defensa, tanto de la señora Luisa Guzmán como de Héctor Lora, decían no estar preparados", expresó Ortiz.

La representante del órgano acusador indicó además que la jueza advirtió a los abogados del principal imputado que deberán comparecer en la próxima audiencia, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la defensa.

Ortiz sostuvo que el Ministerio Público estará preparado para continuar el conocimiento del expediente el próximo martes y adelantó que la investigación sigue abierta.

Acusaciones y estructura

Asimismo, reveló que el Senasa presentó una querella formal en el proceso en calidad de víctima, al considerar que fue una de las instituciones más afectadas por las presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado una estructura fraudulenta que incluía fraude clínico y farmacéutico mediante alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsos, doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes oncológicos.

El expediente también atribuye a los acusados la venta de medicamentos donados, el uso indebido de exoneraciones fiscales para importar mercancías, tráfico de sustancias controladas, utilización de áreas del centro médico para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, así como actos de sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, la red operó desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado del Senasa.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al seguro estatal de salud.

Leer más Wilson Camacho: Senasa fue afectado por al menos tres presuntas estructuras de corrupción