Fundación de imputada en Onco14 recibió RD$1.7 MM del Patronato contra el Cáncer, según el MP

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión contra los principales imputados en la presunta trama de corrupción. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público (MP) sostiene en el expediente de la Operación Onco14 que el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, utilizaron la Fundación Tócate RD, Inc. - Casa de Acogida, como un mecanismo para desviar fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

Según la acusación, la fundación creada y dirigida por Guzmán de Lora, habría recibido transferencias de recursos provenientes directamente del patronato bajo los conceptos de donaciones, patrocinios y actividades, las cuales no guardaban relación con los fines institucionales ni representaban beneficios para la entidad.

El expediente señala que las transferencias a favor de la Fundación Tócate RD ascendieron a 1,761,635 pesos. Entre los desembolsos identificados por el Ministerio Público, figuran pagos para actividades de recaudación de fondos, eventos artísticos, diseño y rotulación de un autobús, tapicería y otras actividades.

"La auditoría forense practicada durante la presente investigación comprobó que la fundación fue incorporada en el período 2022, por la imputada Luisa Yasiris Guzmán de Lora, recibiendo pagos fijos mensuales por 18,000 pesos, aumentados posteriormente a 50,000 pesos", precisó.

La investigación también indica que el patronato habría asumido gastos operativos de la casa de acogida y cubierto pagos de personal vinculado a la fundación, pese a tratarse de una entidad jurídica distinta.

En ese sentido, el Ministerio Público asegura que Luisa Yasiris Guzmán de Lora recibió 300,000 pesos por concepto de honorarios como gerente de marketing del patronato. De acuerdo con el expediente, los investigadores no encontraron documentación que acreditara una contratación formal ni evidencias de la prestación efectiva de esos servicios.

La Fundación Tócate RD desplazó a otras entidades

El Ministerio Público también sostiene en el expediente de la Operación Onco14 que la Fundación Tócate RD habría sido utilizada para desplazar a otras organizaciones sin fines de lucro con presencia dentro del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

De acuerdo con la investigación, los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora utilizaron la fundación como un mecanismo para excluir de la institución a entidades contempladas estatuariamente , entre ellas la Fundación Rama Femenina.

Según el Ministerio Público, esta decisión afectó el funcionamiento institucional legítimo del Patronato y el cumplimiento de sus multas sociales.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los cabecillas de la presunta trama contra el Estado y en perjuicio de pacientes con cáncer. Entre ellos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y Luisa Yasiris Guzmán de Lora.