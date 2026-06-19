Ministerio Público afirma que habitación de Oncológico del Cibao era usada para cirugías estéticas

El Instituto Oncológico del Cibao recibe diariamente ciento de personas afectadas con cáncer. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

A pesar de ser un centro de salud creado para prestar servicios a pacientes con cáncer, en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) se habilitó una habitación para realizar cirugías estéticas.

Según el Ministerio Público (MP), el espacio fue habilitado por disposición de Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado en el caso que involucra una presunta red de corrupción que, de acuerdo a las autoridades, operó en dicho establecimiento y en el Patronato Cibaeño contra el Cáncer, en perjuicio del Estado y de personas afectadas con la enfermedad.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Lora Cruceta, quien se desempeñó como director del IORC desde 2018 hasta 2025, dispuso que la habitación número 204 del centro fuera utilizada exclusivamente para pacientes de cirugías estéticas realizadas por los cirujanos plásticos del instituto.

"La referida habitación no se podía utilizar para otra cosa cuando ellos tenían cirugías", afirmó el órgano acusador.

Indicó que esta decisión afectaba la disponibilidad de camas para pacientes oncológicos que requerían hospitalización, ya que, según la acusación, Lora Cruceta también convirtió habitaciones de ingreso común del centro, cuyo costo era cubierto por seguros médicos, en habitaciones privadas de una sola cama que debían ser pagadas directamente por los pacientes en efectivo.

La disposición habría afectado de manera directa a pacientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), especialmente a los afiliados al régimen subsidiado, quienes debieron asumir personalmente el costo de la habitación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los cuartos privados tenían un costo de entre 3,500 y 5,000 pesos por noche. Agrega que las personas que no podían asumir ese pago debían inscribirse en una lista de espera de duración indefinida para optar por una de las pocas habitaciones compartidas que permanecían habilitadas.

Comprometió salud de los pacientes

La investigación sostiene que los pacientes oncológicos que no podían costear una habitación privada ni esperar la disponibilidad de una compartida, se veían obligados a recibir sus tratamientos de quimioterapia en el área de emergencias o en los pasillos del centro.

El Ministerio Público subrayó que esta situación elevaba el riesgo de que los pacientes oncológicos contrajeran infecciones o enfermedades debido a su condición de inmunocomprometidos, al permanecer en espacios de alto tránsito y exposición.