Dictan tres meses de prisión preventiva a "Mantequilla" por tentativa de homicidio y otros delitos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", acusado de tentativa de homicidio agravada, asociación de malhechores, estafa y otros delitos.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra.

Tras conocerse la decisión, el abogado Mantequilla, Abner de Jesús, calificó la medida como excesiva y anunció que recurrirá a la apelación.

"Es una medida desproporcional, no se ajusta a los hechos, no se corresponde con la realidad procesal, ha sido desajustada y se pretende presentar recurso de apelación tan pronto sea notificada dicha resolución", expresó el jurista.

Tentativa de homicidio

García Peguero enfrenta cargos por presunta tentativa de homicidio agravada, asociación de malhechores, golpes y heridas, así como estafa, en perjuicio del ciudadano Yeison Mata Albuey.

Su arresto se produjo la noche del pasado 9 de junio en el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional, luego de que permaneciera prófugo de la justicia. Las autoridades lo consideraban una persona de alta peligrosidad.

Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía de Monte Plata, donde se le conoció la medida de coerción. La orden de arresto número 2026-AJ0014235 fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata tras la querella interpuesta por la víctima.