Al menos 50 familiares del exdirector del Oncológico del Cibao figuraban en la nómina sin funciones

Uno de los pasillos del concurrido hospital que ofrece servicios a pacientes con cáncer. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente del patronato que dirige el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Yván Mercader, aseguró el viernes que al asumir la administración de la entidad encontraron alrededor de 50 familiares del exdirector, Héctor Lora, nombrados en la nómina de la institución, muchos de ellos sin desempeñar funciones específicas.

Según Mercader, la elección de Lora como presidente del patronato se produjo mediante un procedimiento que violó disposiciones estatutarias.

Indicó que, tras el fallecimiento del entonces presidente, doctor Arvelo, los estatutos establecían que él, como vicepresidente, debía asumir la presidencia hasta ser ratificado por una asamblea.

Sin embargo, dijo que se decidió convocar nuevas elecciones y Lora resultó favorecido por la mayoría de los votos de la junta directiva.

El dirigente del patronato sostuvo que, una vez en el cargo, Lora incurrió en violaciones a los estatutos de la institución al permanecer en la presidencia más tiempo del permitido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-21804-pm-d9599379.jpeg El doctor Yvan Mercader, presidente del patronato que dirige el Instituto Oncológico Regional del Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Explicó que las normas internas establecen que las elecciones deben celebrarse cada dos años y que un presidente solo puede ser reelegido una vez.

"Ya llevaba tres elecciones consecutivas", afirmó Mercader, quien señaló que las convocatorias no se realizaban de manera regular.

Además, dijo que miembros de la directiva eran sustituidos alegando supuestas renuncias o impedimentos.

Aseguró que el expresidente concentró el control administrativo y financiero de la entidad, manejando las cuentas de manera individual, pese a que los estatutos contemplan una administración colegiada.

Mercader afirmó que durante el proceso de revisión encontraron unos 50 familiares de Lora nombrados en diferentes áreas del centro, además de una cantidad considerable de empleados y asistentes sin funciones claramente definidas.

"Muchos estaban en nómina, pero no tenían un área específica de trabajo", expresó.

El actual presidente del patronato indicó que también detectaron una elevada cantidad de personal superior al necesario, incluyendo decenas de enfermeras y asistentes, situación que atribuyó a la falta de controles administrativos durante la gestión anterior.

Asignación de fondos

Otra presunta violación atribuida a Héctor Lora fue haberse asignado RD$600,000 por concepto de gastos de representación, pese a que los estatutos del patronato establecen que las funciones de sus directivos deben ejercerse de manera honorífica y sin remuneración.

Según dijo, la nueva administración ha iniciado un proceso de reorganización institucional, depuración de la nómina y fortalecimiento de los mecanismos de control interno para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Las declaraciones fueron ofrecidas mientras continúan las investigaciones judiciales relacionadas con la pasada administración del centro de salud