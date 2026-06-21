Dos hermanos son señalados por la muerte de un hombre en enfrentamiento a machetes en Villa María

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( ARCHIVO )

Un hombre de 50 años perdió la vida ayer sábado tras recibir heridas mortales en un incidente violento ocurrido en el sector de Villa María, Distrito Nacional.

Según el informe de la Policía, el hecho se originó cuando uno de los agresores lanzó una pedrada contra la víctima y luego huyó. Posteriormente, el hermano del atacante inicial habría sido quien le ocasionó las lesiones, con arma blanca, que terminaron provocando la muerte de Porfirio Fermín Peña Guzmán.

La institución del orden atribuye el móvil del incidente a viejas rencillas y problemas personales entre las partes involucradas.

Al hombre que se señala de dar las estocadas a Peña Guzmán fue identificado como Carlos Eduardo Gerónimo Piñeiro (Oscar), de 33 año, quien se encuentra detenido, mientras que se persigue a su hermano Víctor Gerónimo Piñeiro (Vitico).

"La institución del orden activa la localización de Víctor Gerónimo Piñeiro (Vitico), hermano del detenido, señalado como la persona que habría lanzado una piedra contra la víctima, acción que facilitó la agresión mortal posteriormente perpetrada por el hoy detenido" Diego Pesqueira Vocero de la Policía “

Detenido resultó herido también

Carlos Eduardo Gerónimo Piñeiro está bajo control de las autoridades mientras recibe atenciones médicas debido a lesiones de armas blancas que presenta en un antebrazo y una mano, y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.