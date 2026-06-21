Buscan revocar este lunes fallo a favor de joven que mató mujer en Naco e hirió a otras personas

El joven Jean Andrés Pumarol cuando se conocía la acusación en el tribunal de instrucción que lo favoreció con un no ha lugar. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este lunes el recurso de apelación del auto de no ha lugar que favoreció al joven Jean Andrés Pumarol, acusado de matar a la señora Yolanda Handal Abugabir y herir a otras cinco personas en un condominio del ensanche Naco.

La corte conocerá el recurso que busca revertir la decisión del juez Deivy Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que rechazó enviar a juicio de fondo al joven, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas el joven estaba bajo un cuadro psicótico.

Los familiares de la señora Yolanda Handal Abugabir, de 70 años y ultimada por Pumarol, a través de sus abogados Miguel Valerio y Yipsy Roa Díaz, solicitan a los jueces del tribunal de segundo grado revocar el no ha lugar y enviar a juicio a Pumarol.

Indican los abogados que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción desprotegió a la sociedad al eximir de responsabilidad al joven, al negarse a imponer una medida de seguridad por una interpretación errónea del derecho.

Explican en un comunicado de prensa que el mismo magistrado lo definió como propenso a brotes psicóticos letales y que el informe que analizó el tribunal lo cataloga como una persona con tendencias homicidas-suicidas, desprotegiendo a la sociedad.

Los abogados sostienen que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción no debió resolver asuntos propios del juicio de fondo, por lo que, afirman, Timoteo Peguero desbordó su límite.

El día del ataque

El ataque ocurrido el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde en el Condominio Naco Dorado IV y dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, además de al menos cinco personas heridas, entre ellas el padre del imputado.

Leer más Tribunal deja en libertad a Pumarol; será internado en clínica privada