Yeni Berenice Reynoso propone contrato social por una sociedad más justa

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso impartir la conferencia "Anatomía de la violencia y la criminalidad en República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria". ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de que todas las fuerzas vivas del país trabajen en el establecimiento de un nuevo contrato social basado en el respeto, los valores, la empatía y, sobre todo, que brinde mayores oportunidades a los más desposeídos.

Reynoso hace la propuesta como manera preventiva de la violencia y la criminalidad.

Al impartir la conferencia "Anatomía de la violencia y la criminalidad en República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria", atendiendo a una invitación de la Cooperativa Vega Real, insistió en la integración de toda la población a un nuevo contrato social que brinde mayores garantías para acceder a justicia, salud y educación de mayor calidad.

La conferencia, en la que participaron colaboradores y socios de la cooperativa, se desarrolló la mañana del sábado en la casa club de la Cooperativa Vega Real, ubicada en Bayacanes, La Vega.

"Vamos a impulsar, como ciudadanos y servidores públicos, como Estado y sociedad, un pacto", propuso.

Insistió en que impulsar una sociedad más justa requiere de la participación de los políticos, los religiosos, los cooperativistas y de todos los sectores representativos de un país.

Reynoso recordó su propuesta tras explicar que la tasa de homicidios en República Dominicana se sitúa en 7.2 por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, dijo, que aproximadamente el 60% de los homicidios resultan difícil de prevenir porque están asociados a conflictos sociales, mientras existen países en la región que tienen los conflictos sociales prácticamente en cero o en un dígito.

En ese contexto, deploró que se quite la vida a alguien por la mitad de un pan, por una mala mirada o porque el otro molesta con una música alta.

"Esto no es invento, son del parte diario que elabora la Policía de lo que ocurre a diario", dijo.

Explicó que en 2025 el Ministerio Público recibió 236,783 casos. Indicó que más del 80% de las personas denunciadas o que la investigación dice que son responsables de los delitos denunciados, tiene menos de 35 años, lo cual quiere decir que los jóvenes, la generación del presente y del futuro, requiere de atención inmediata.

"Esos jóvenes los formamos nosotros. Entonces, deberíamos revisar ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? No es para buscar culpables, pero sí para buscar solución, porque esos jóvenes no se formaron solos. Esos jóvenes son el producto de esta sociedad" Yeni Berenice Reynoso Procuradora general “

En su conferencia, Reynoso también deploró los feminicidios con la secuela que dejan en las familias y que matan a las madres que procrea la sociedad.

Indicó que 73,295 de los casos denunciados en 2025 corresponden a violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos sexuales.

En esos delitos, la mayor cantidad de involucrados son jóvenes de entre 18 y 34 años de edad.

También, llamó la atención sobre los delitos cometidos por menores de entre 13 y 18 años de edad que son imputables, aunque existen casos, incluso, de menos de 12 años, como ocurrió en Boca Chica, que son inimputables.

"Yo creo que tenemos que reenfocar la forma de nuestra educación, porque la educación no solo debe ser un lugar donde aprendemos matemática, reglas gramaticales", dijo.

La educación tiene que ser el centro de formación junto a la familia, donde formamos el modelo de ciudadano que queremos. Ese modelo de ciudadano que sea capaz de cumplir con el contrato social", externó.

Visitante distinguida de La Vega

La procuradora general recibió, de la mano de la alcaldesa de La Concepción de La Vega, Amparo Custodia, un reconocimiento en el que el Concejo de Regidores y el Ayuntamiento de esa ciudad la declaran visitante distinguida.

También, el anfitrión de la actividad, Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, entregó un reconocimiento a Reynoso durante la actividad.

Se encontraban presentes en el reconocimiento a Reynoso el senador Ramón Rogelio Genao, la gobernadora provincial Luisa Jiménez y el coronel Ramón Dicló, director regional de la Policía Nacional con asiento en la provincia de La Vega, así como la fiscal titular de esa provincia, Aura Luz García.