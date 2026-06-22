El abogado de la familia de señora de 71 años que falleció por las heridas que le produjo el joven Jean André Pumarol en julio del pasado año advirtió que este es peligroso y que no está bajo ningún control del Estado.

Miguel Valerio dijo que cualquier persona puede ser víctima de Pumarol.

"Es peligroso, hoy se encuentra libre, con lo cual él podría salir y otra vez acuchillar y matar personas", afirmó categóricamente el representante de la señora Yolanda Handal Abugabir, quien no logró sobrevivir cuando fue atacada en su propio apartamento por el joven en un condominio del sector Naco, en el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-123713-pm-6c4b21f4.jpeg El abogado Miguel Valerio, quien representa a la familia de la señoraYolanda Handal Abugabir, quien falleció tras el ataque. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Jean Adré fue favorecido con un auto de no ha lugar por un juez de instrucción que rechazó enviarlo a juicio de fondo porque, según sus argumentos, cuando atacó a Handal y a otras cinco personas, incluido a su propio padre, estaba bajo un cuadro psicótico.

Valerio habló al salir de la de Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que se reservó el fallo de un recurso de apelación al dictamen que lo favoreció al rechazarse la acusación del Ministerio Público y de los querellantes.

Los jueces del tribunal de segundo grado emitirán el 23 de julio, a las 11:00 de la mañana, su fallo.

Defensa insiste está enfermo y en centro de salud

La defensa técnica de Jean André Pumarol, Richard Martínez, mantiene una posición opuesta a la de Valerio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-123711-pm-dbe0d1bc.jpeg El abogado Richard Martínez, representante deJean André Pumarol. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Insistió al salir de la corte en que su defendido es una persona enferma con una condición médica probada que anula las consecuencias jurídicas de sus actos.

En ese sentido, dijo esperar que se ratifique la decisión del juez de instrucción, Deiby Timoteo Peguero, que eximió de responsabilidad penal al joven.

En tanto que el togado de la parte acusadora sostiene que "lo peor es", que pese a que el imputado atacó a puñaladas a las víctimas —una de las cuales compareció a la audiencia con secuelas físicas visibles en su mano— se mueva hoy con total libertad y bajo el único seguimiento de sus médicos privados.

Adelantó tener la esperanza de que se revoque el no ha lugar. De revocarse, explicó que tendría un efecto importante, de si el acusado se enfrentará a un juicio con un procedimiento para persona inimputable o como una persona normal, esta última que contempla pena de cárcel en un centro correccional ordinario.

Fue acompañado de dos enfermeros

Jean André Pumarol, de 30 años de edad, fue trasladado a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acompañado de dos enfermeros que, según su abogado, son del centro de salud mental en el que fue ingresado inmediatamente el magistrado de instrucción rechazó enviarlo a juicio de fondo en marzo.

Un comunicado emitió en ese mes del fallo, firmado por sus padres Willy Pumarol y Johanna Fernández, se explicó que la decisión de ingresarlo en el centro responde a la necesidad de garantizar la estabilidad y salud de Jean André.

Afirmaron que su hijo ha padecido una enfermedad mental durante aproximadamente nueve años, con períodos alternos de recaídas y mejoría. En todo el proceso que se le ha llevado a cabo se ha informado que sufre de esquizofrenia paranoide.

Las víctimas

Además de la señora Handal Abugabir, en el ataque el acusado también hirió a la doméstica de la señora, María Teresa Fabián, a Francisco Tezano, Gricelda Ozuna, Victoria Heredia y a su propio padre.

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que conocen el recurso son Ysis Muñiz, quien la preside, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez Rosa.