×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
homicidio
homicidio

Condenan a un adolescente a cuatro años de prisión por el homicidio de un estudiante en Santiago

El tribunal también ordenó el pago de una indemnización de 1 millón de pesos a favor de los familiares de la víctima

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Condenan a un adolescente a cuatro años de prisión por el homicidio de un estudiante en Santiago
Agentes policiales custodian las instalaciones del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La Primera Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago condenó a cuatro años de prisión a un adolescente hallado culpable de causar la muerte de otro menor de edad, en un hecho ocurrido el año pasado a la salida de un centro educativo.

La condena, impuesta a un joven de 15 años, deberá ser cumplida en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Bella Vista, en Santiago.

El nombre del homicida se omite en cumplimiento de las disposiciones legales que protegen la identidad de los menores involucrados en procesos judiciales.

  • La víctima mortal es Noelvy Jeremías Cabrera, un estudiante de 14 años que falleció a causa de varias heridas con un arma blanca.
RELACIONADAS

Pago de indemnización 

El trágico incidente ocurrió en noviembre del 2025.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue atacada al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en el sector Parada Siete de Ingenio Abajo, en el distrito municipal Santiago Oeste.

El tribunal también ordenó el pago de una indemnización de 1 millón de pesos a favor de los familiares de la víctima.

La sala fijó para el próximo 1 de julio la lectura íntegra de la sentencia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.