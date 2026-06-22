Condenan a un adolescente a cuatro años de prisión por el homicidio de un estudiante en Santiago

Agentes policiales custodian las instalaciones del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Primera Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago condenó a cuatro años de prisión a un adolescente hallado culpable de causar la muerte de otro menor de edad, en un hecho ocurrido el año pasado a la salida de un centro educativo.

La condena, impuesta a un joven de 15 años, deberá ser cumplida en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Bella Vista, en Santiago.

El nombre del homicida se omite en cumplimiento de las disposiciones legales que protegen la identidad de los menores involucrados en procesos judiciales.

La víctima mortal es Noelvy Jeremías Cabrera, un estudiante de 14 años que falleció a causa de varias heridas con un arma blanca.

Pago de indemnización

El trágico incidente ocurrió en noviembre del 2025.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue atacada al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en el sector Parada Siete de Ingenio Abajo, en el distrito municipal Santiago Oeste.

El tribunal también ordenó el pago de una indemnización de 1 millón de pesos a favor de los familiares de la víctima.

La sala fijó para el próximo 1 de julio la lectura íntegra de la sentencia.