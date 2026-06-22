La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitirá el 23 de julio, a las 11:00 de la mañana, su decisión sobre el recurso con el que se pretende anular el auto de no ha lugar que favoreció al joven Jean Andrés Pumarol, acusado de matar a Yolanda Handal Abugabir y herir a otras personas en un condominio del ensanche Naco el pasado año.

Así lo informaron los abogados de las víctimas y del imputado cuando salieron hoy de la audiencia que se extendió por más de dos horas.

El fallo que se busca dejar sin efecto fue emitido por el juez Deivy Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al joven, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.

El hecho

Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.También causó lesiones a al menos cinco personas, entre ellas a su padre.

Debe ir a juicio de fondo

El abogado de las víctimas, Miguel Valerio, afirmó que Pumarol debe ser enviado a juicio de fondo, al considerar que los peritajes realizados al imputado determinaron que estaba en condiciones de enfrentar un proceso judicial.

"El señor Pumarol es peligroso. Hoy se encuentra libre, con lo cual él podría salir y otra vez acuchillar y matar personas", precisó el letrado.

El jurista cuestionó que el imputado permanezca en libertad mientras se define el proceso, por lo que señaló que el Estado debe mantener algún tipo de control sobre una persona acusada de un crimen de esa naturaleza.