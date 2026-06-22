Un hombre habría intentado matar a su madre incendiando su vivienda en Puerto Plata
La víctima fue rescatada por otro hijo
Un hombre fue apresado por agentes policiales, acusado de intentar quitarle la vida a su madre al incendiar la vivienda en la que ella residía, en el sector El Guarastán, municipio de Altamira, provincia Puerto Plata.
El detenido fue identificado como Juan Rosario, conocido como "Chelo", de 49 años.
Su detención se produjo ayer domingo en la calle principal de la referida comunidad.
Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, Rosario habría provocado el incendio de la vivienda propiedad de su madre, Rosa Rosario, utilizando una encendedora que le fue ocupada al momento de su arresto.
Intervención de familiar
La víctima es una mujer con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas.
- De acuerdo con versiones preliminares, la señora logró ponerse a salvo gracias a la intervención de otro de sus hijos, quien acudió en su auxilio.
Tras su arresto, Juan Rosario fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
El caso ha generado consternación entre los residentes de Altamira.