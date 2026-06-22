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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Intento de homicidio
Intento de homicidio

Un hombre habría intentado matar a su madre incendiando su vivienda en Puerto Plata

La víctima fue rescatada por otro hijo

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Un hombre habría intentado matar a su madre incendiando su vivienda en Puerto Plata
Juan Rosario, el hombre que fue detenido por agentes policiales tras ser acusado de incendiar la vivienda donde residía su madre en Altamira, Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre fue apresado por agentes policiales, acusado de intentar quitarle la vida a su madre al incendiar la vivienda en la que ella residía, en el sector El Guarastán, municipio de Altamira, provincia Puerto Plata.

El detenido fue identificado como Juan Rosario, conocido como "Chelo", de 49 años.

Su detención se produjo ayer domingo en la calle principal de la referida comunidad.

Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, Rosario habría provocado el incendio de la vivienda propiedad de su madre, Rosa Rosario, utilizando una encendedora que le fue ocupada al momento de su arresto.

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La víctima es una mujer con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas.

  • De acuerdo con versiones preliminares, la señora logró ponerse a salvo gracias a la intervención de otro de sus hijos, quien acudió en su auxilio.

Tras su arresto, Juan Rosario fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El caso ha generado consternación entre los residentes de Altamira.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.