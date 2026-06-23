Caso Wander Franco: tribunal da por leída lectura de nueva sentencia

El campocorto Wander Franco continúa en la lista restringida de las Grandes Ligas, a pesar de recibir un perdón judicial. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata dio por leída este martes la nueva sentencia en el proceso judicial que involucra al pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, en la cual se dispuso un perdón judicial en el caso que lo procesa por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad.

La sala, integrada por el juez presidente José Antonio Núñez y las juezas Yenny Martínez y Plaine Ruiz, remitieron el dispositivo de la decisión a las partes a través de la secretaría del tribunal.

El fiscal José Martínez Montán explicó que el Ministerio Público procederá a analizar el contenido de la sentencia de manera detallada para determinar los pasos a seguir.

Indicó que ese proceso se realizará en coordinación con distintas áreas de la Procuraduría General de la República.

"Lo que sigue es revisar cada elemento de la sentencia y comprobar si fue correctamente emitida", expresó el representante del Ministerio Público, al tiempo que señaló que posteriormente se evaluará la posibilidad de recurrir la decisión.

Por su parte, el abogado de la defensa de Martha Vanessa Chevalier, José Tomás Díaz, informó que una vez reciban formalmente el fallo iniciarán su análisis jurídico para valorar la eventual interposición de un recurso de apelación.

Contenido de la sentencia

La nueva decisión judicial ratifica la culpabilidad de Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad; sin embargo, el tribunal le concedió un "perdón judicial", por lo que no deberá cumplir pena de prisión.

Los jueces argumentaron además que el pelotero habría sido víctima de extorsión por parte de la madre de la adolescente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-100813-am-c3dbc099.jpeg En la audiencia celebrada en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata solo estuvieron presentes los representantes legales de Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

En la misma sentencia, la madre de la menor, Martha Vanessa Chevalier, fue hallada culpable por explotación sexual comercial de su hija menor de edad y lavado de activos, recibiendo una condena de 10 años de prisión.

Ni Franco ni Chevalier estuvieron presentes en la audiencia en la que se dio lectura a la decisión.

Antecedentes del caso

Esta es la segunda condena emitida contra Wander Franco por estos hechos. En un primer juicio, el pelotero fue sentenciado a dos años de prisión suspendida, mientras que la madre de la menor recibió una condena de 10 años de reclusión.

Sin embargo, dicha sentencia fue posteriormente anulada en apelación, lo que dio paso a un nuevo proceso judicial que culminó con la decisión actual.