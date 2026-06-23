Dictan prisión preventiva contra hombre acusado de matar a raso de la Policía en Nagua

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en la Fortaleza Olegario Tenares. ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia María Trinidad Sánchez impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de asesinar a un raso de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido el domingo 14 de junio en el municipio Nagua.

La medida de coerción fue impuesta contra Julio Francisco Núñez Villa, quien deberá cumplir la prisión preventiva en la Fortaleza Olegario Tenares por la muerte del agente Gerson Núñez Rosario.

El órgano persecutor establece que los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del pasado 14 de junio, cuando Núñez Rosario se encontraba en un establecimiento de apuestas deportivas en el que laboraba como seguridad, ubicado en la avenida María Trinidad Sánchez, esquina Progreso, en Nagua.

Según la acusación, al lugar se presentó Núñez Villa, quien, tras ingresar al establecimiento, sacó un arma de fuego, se le acercó a la víctima, que se encontraba sentado de espaldas a la puerta, y sin mediar palabras le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte a causa de las heridas de bala.

Conocimiento penal

De acuerdo con el Ministerio Público, las acciones atribuidas al agresor quedaron captadas en las cámaras de seguridad del negocio y fueron presenciadas por los clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Julio Francisco Núñez Villa está siendo procesado por asesinato, así como por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.