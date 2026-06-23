Condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro durante conflicto de tránsito en Haina

El condenado fue juzgado y hallado culpable de violar varios artículos del Código Penal. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal dictó 20 años de prisión en contra de un hombre que mató a otro con un arma de fuego ilegal en medio de un conflicto de tránsito ocurrido en el municipio de Haina, en la provincia San Cristóbal, en el año 2024.

Se trata de Yoharkis Encarnación Mateo, quien fue hallado culpable de provocarle la muerte al señor Olivares Félix Cabral y deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Según el órgano persecutor, la víctima falleció dos días después de la agresión mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud del Distrito Nacional.

El Ministerio Público explicó que el hecho ocurrió el 18 de agosto del año 2024, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el hoy occiso se desplazaba a bordo de un camión por la calle Proyecto del sector El Nieto, de Quita Sueño de Haina, San Cristóbal.

De acuerdo con la acusación, durante el trayecto Félix Cabral tocó la bocina a Encarnación Mateo para que moviera su vehículo, que estaba estacionado en la vía e impedía el paso. Esta situación provocó que el agresor se dirigiera a su automóvil, sacara un arma de fuego y disparara contra la víctima.

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El condenado disparó hacia el pecho, específicamente al hemitórax izquierdo, causándole una herida que posteriormente le provocó la muerte al señor.

Para cometer el crimen, el procesado utilizó una pistola calibre 9 milímetros, marca Daewoo, que el procesado portaba sin ningún tipo de documentación.

Apresamiento

Encarnación Mateo fue apresado en flagrante delito, mientras que Félix Cabral fue trasladado inmediatamente a un hospital de los Bajos de Haina y luego al centro médico de la capital donde se produjo su deceso el 20 de agosto de 2024.

El condenado fue juzgado y hallado culpable de viola los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal, y 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.