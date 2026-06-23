Ratifican prisión por muerte de conductor atacado por turba en el Palacio de Justicia de Santiago

El conductor de un camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció tras ser perseguido y atacado por un grupo de motoristas. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte de Apelación de Santiago ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra uno de los implicados en la muerte del conductor de un camión recolector de basura, ocurrida en el parqueo del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, el pasado viernes 17 de abril.

El imputado Miguel García deberá permanecer recluido en un centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial por el homicidio de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años.

La defensa del acusado cuestionó la decisión del tribunal, al sostener que su representado no se encontraba en el lugar al momento en que la víctima fue perseguida y agredida por un grupo de motoristas.

Por este caso, siete personas cumplen medidas de coerción tras ser señaladas por el Ministerio Público como participantes en la persecución y agresión que culminó con la muerte de Abreu Quezada.

Prófugo

Asimismo, un octavo implicado, identificado como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", permanece prófugo de la justicia.

Según la investigación, el fugitivo es señalado como el presunto autor material de la herida mortal.

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada se produjo en abril de este año, luego de que fuera perseguido y atacado por varios motoristas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde entró en busca de protección.

El hecho causó consternación y desató un amplio debate en la opinión pública, debido a que ocurrió en un lugar que, por su naturaleza, debería contar con estrictas medidas de seguridad.