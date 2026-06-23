La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal aplazó por séptima vez la audiencia del recurso de apelación que pretende devolver a la cárcel 15 de Azua al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras Donni Santana Cuevas a cumplir su codena de 20 años por incesto.

Los jueces acogieron la solicitud de la defensa del imputado que se presentó este martes, de permitirle ser asistido por su abogada constituida, Manuela Orozco, quien se someterá a una intervención quirúrgica próximamente y no estuvo presente hoy en la audiencia como tampoco en la anterior, celebrada el 28 de mayo.

Sin embargo, los magistrados advirtieron que el 30 de julio, día para el cual fue fijada la próxima vista, "no habrá más suspensiones".

La magistrada presidenta del tribunal, Zeida L. Noboa Pérez, dejó claro que el imputado cuenta con un plazo de un mes para que contrate un nuevo profesional, tome conocimiento del recurso de apelación y acuda con pleno conocimiento del expediente en caso de que Orozco no pueda asistir.

Procurador: es "un exceso"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-120410-pm-52d92089.jpeg El representante del Ministerio Público, el procurador de Corte Eduardo Velázquez Muñoz, y los querellantes se opusieron a que se aplazara la audiencia. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

A la solicitud de aplazamiento otra vez de la audiencia, el representante del Ministerio Público, el procurador de Corte Eduardo Velázquez Muñoz, consideró durante los debates como un "abuso" y "un exceso" por parte de las defensas de Santana Cuevas.

Velázquez dijo en la pasada audiencia que el actual proceso contra el exfuncionario había sido postergado en seis ocasiones.

Santana Cuevas ha sido representado en el recurso también por el abogado Velentín Medrano, el que, según se dijo en la vista de hoy, renunció a representarlo.

Zaida Carrasco, la abogada que sustituyó a Manuela Orozco solo para solicitar que se postergara la vista, argumentó que el condenado se ha presentado a todas las audiencias del recurso, por lo que no se ha sustraído del proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-120409-pm-2-25031826.jpeg Los jueces de laSegunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Un año por conocerse apelación

La apelación al permiso laboral concedido a Donni Santana Cuevas lleva un año sin conocerse, debido a maniobras del imputado, quien incluso recusó a la corte ante la Suprema Corte de Justicia, recurso que fue rechazado.

La autorización permitía que Santana impartiera docencia en la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) de lunes a viernes, mientras los fines de semana y días feriados debía permanecer en prisión domiciliaria en una residencia del Distrito Nacional.

El permiso fue aprobado por el juez de ejecución de la pena con el aval del CARD, pero tras hacerse público en septiembre y generar escándalo, el gremio decidió retirarle dicho respaldo.

Santana, exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, fue condenado en el 2019 a cumplir 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 hasta los 14 años de edad. La sentencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.