Motivaciones caso Wander Franco: tribunal dijo que fue "presa seleccionada con desmedida avidez"

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata concluyó que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron demostrar que el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco sostuvo una relación de naturaleza sexual con una adolescente menor de edad, conducta que configuró el delito de abuso sexual y psicológico previsto en el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03.

En la sentencia, los jueces reconocen que la adolescente negó durante una entrevista en cámara Gesell haber mantenido una relación afectiva o sexual con Franco. Sin embargo, sostienen que esa versión quedó desvirtuada por un conjunto de pruebas directas e indirectas que corroboraron la acusación presentada por el Ministerio Público.

"Ha quedado demostrado con certeza la ocurrencia del abuso sexual y psicológico atribuido a Wander Samuel Franco Aybar", establece el fallo de la sala integrada por el juez presidente José Antonio Núñez y las juezas Yenny Martínez y Prairie Ruiz, dado a conocer de manera íntegra este martes.

El tribunal fundamentó su decisión en el acta de denuncia, el informe de entrevista psicológica forense, el certificado médico legal ginecológico, los testimonios de las psicólogas que entrevistaron a la menor durante la investigación, mensajes de texto, fotografías extraídas de dispositivos electrónicos y las transferencias bancarias realizadas por la madre del jugador a favor de Martha Vanessa Chevalier Almonte, progenitora de la adolescente.

Los magistrados consideraron que la existencia de esos pagos resultaría "totalmente absurdo" si nunca hubiese existido un vínculo íntimo entre Franco y la menor.

Asimismo, valoraron las declaraciones que la adolescente ofreció a dos psicólogas distintas durante la investigación, las cuales, según la sentencia, resultaron coincidentes en aspectos esenciales y encontraron respaldo en otros elementos probatorios.

"Existen indicios plurales, serios, graves, precisos, concordantes y convergentes, que le permiten concluir al tribunal más allá de toda duda razonable la participación de Wander Samuel Franco Aybar como autor de abuso sexual y psicológico", señala la decisión.

Franco acutó con "pleno conocimiento" de lo que hacía

La sentencia sostiene además que Franco actuó con pleno conocimiento de que la ley prohíbe las relaciones sexuales entre un adulto y una persona menor de edad cuando existe una diferencia superior a cinco años.

"Confiado en su condición de figura pública, asumió erradamente que dicha posición le permitiría ignorar la norma penal sin enfrentar consecuencias jurídicas", expresan los jueces.

El tribunal concluyó que el jugador inició una relación sexual con la adolescente consciente de su minoría de edad y que, aunque la relación era conocida y permitida por la madre de la menor, ello no lo eximía de la obligación legal de abstenerse de participar en ella.

El perdón judicial

Pese a declararlo culpable, el tribunal decidió eximir a Franco de cumplir una pena de prisión mediante la aplicación del perdón judicial contemplado en el artículo 346 del Código Procesal Penal.

Los jueces entendieron que existían circunstancias extraordinarias de atenuación, entre ellas que la pena prevista para el delito no supera los diez años de prisión y que el pelotero también fue víctima de extorsión por parte de la madre de la adolescente.

En uno de los apartados más llamativos de la sentencia, el tribunal afirma que Franco fue "una presa seleccionada con desmedida avidez", al pasar de pretendiente de la menor a proveedor de significantivas sumas de dinero para la también imputada Martha Vanessa Chevalier Almonte.

"Se han apreciado circunstancias inusuales en la comisión de la infracción cometida por el acusado Wander Samuel Franco Aybar, toda vez que en su condición de autor del abuso sexual y psicológico... por el hecho de haber tenido una relación sentimental y sexual con una persona en minoría de edad; pero a la vez, este acusado ha sido objeto de extorsión de parte de la madre de la menor de edad", argumentaron los jueces.

Según los magistrados, la relación sentimental inició en diciembre de 2022 y apenas semanas después comenzaron las transferencias económicas a favor de la madre de la adolescente. La sentencia destaca la coincidencia temporal entre esos encuentros y la entrega de dinero.

Los jueces también valoraron la juventud del pelotero al momento de los hechos, las consecuencias sociales, personales y profesionales derivadas del proceso judicial, así como las declaraciones de la propia adolescente, quien manifestó que Franco le proporcionaba apoyo económico para sus estudios.

La decisión sostiene además que la menor describió la relación como "consensuada" y que el acusado no representó una amenaza para ella, circunstancias que el tribunal tomó en cuenta para considerar que los fines reeducativos de la pena podían alcanzarse sin necesidad de imponer una condena privativa de libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/caso-wander-franco-martha-vanessa-chevalier-anuncia-apelacion-fea9383e.jpg Martha Vanessa Chevalier fue condenada a 10 años por lavado de activos. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/que-es-el-perdon-judicial-que-le-otorgo-un-tribunal-a-wander-franco-3b1d348e.jpeg ‹ >

De denunciante a imputada

Respecto a Martha Vanessa Chevalier Almonte, el tribunal concluyó que exigió y recibió dinero a cambio de guardar silencio sobre la relación entre su hija y el pelotero.

La sentencia destaca la demora en la presentación de la denuncia, las conversaciones extraídas de teléfonos celulares y los mensajes enviados a través de intermediarios mediante los cuales reclamaba dinero y realizaba advertencias dirigidas a Franco.

"Ha quedado evidenciado que esta exigió y recibió sumas de dinero a cambio de su silencio con relación a la relación sentimental de su hija", indica el fallo.

Los jueces señalaron que las pruebas no permitieron configurar el delito de explotación sexual comercial de la adolescente, como sostenía inicialmente la acusación, sino una conducta de chantaje y extorsión destinada a obtener beneficios económicos.

El tribunal estableció que Chevalier mantuvo una actitud pasiva frente a la relación mientras recibía transferencias y otras entregas de dinero, utilizando incluso intermediarios para transmitir reclamos y advertencias al jugador.

Además, concluyó que la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el manejo de importantes sumas de dinero en efectivo sin una justificación económica lícita permitieron acreditar el delito de lavado de activos.

La sentencia afirma que la acusada, "por su avaricia desmedida, pasó de denunciante a imputada".

Sin posibilidad de perdón judicial

A diferencia de Franco, los jueces determinaron que Chevalier Almonte no podía beneficiarse del perdón judicial debido a que fue declarada culpable de lavado de activos, infracción castigada con penas de entre 10 y 20 años de prisión.

El tribunal también tomó en consideración que actuó voluntariamente, que se lucró económicamente de la situación de su hija y que le ocasionó un grave daño psicológico.

"Su comportamiento ha ocasionado un daño grave a su hija menor de edad, ha lesionado su integridad psicológica, atacando directamente su desarrollo", concluye la sentencia.

Por esas razones, el tribunal le impuso una condena de diez años de prisión y el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos, al tratarse de la pena mínima prevista para el delito más grave retenido en su contra.