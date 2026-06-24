Condenan hombre a 20 años de prisión abuso sexual contra adolescente en Puerto Plata

Fotografía de archivo del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE )

El Tribunal Colegiado de la provincia Puerto Plata, presidido por la jueza Jakayra Veras, condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en un hecho ocurrido en esa provincia.

El condenado fue identificado como Leocadio Cruz Peralta, alias "Papo", quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informó que la condena fue obtenida luego de que la investigación y la presentación de pruebas permitieran establecer la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputaban.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Daynisa Rosario, quien recopiló las evidencias que posteriormente fueron presentadas ante el tribunal.

Según el órgano acusador, dichas pruebas demostraron que el procesado incurrió en violaciones graves a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Abusos psicológicos

Durante el juicio, el fiscal litigante Jesús Ernesto Valenzuela presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que, de acuerdo con el Ministerio Público, permitieron demostrar la culpabilidad del imputado más allá de toda duda razonable.

El órgano acusador indicó que las evidencias establecieron que Cruz Peralta sometió a la víctima a un patrón de abuso sexual continuado, provocándole daños físicos, psicológicos y emocionales de gran magnitud.

Con la decisión, el tribunal acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público y dispuso que el condenado cumpla la pena impuesta en el CCR San Felipe de Puerto Plata.

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